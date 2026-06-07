Viajaron juntos a París: ¿Quién es Jorge Yunge, nueva pareja de Camila Andrade?

07 jun. 2026 - 15:49 hrs.

Hace ya un buen tiempo que Camila Andrade pasó página de su bullada relación con Francisco Kaminski. Tanto así, que la exMiss Chile ya no tiene problemas de mostrar en sus redes sociales a su nuevo amor: el empresario Jorge Yunge.

A través de una publicación en Instagram, Andrade inmortalizó en varias postales su romántico viaje a París con Yunge y en una dinámica de preguntas en la misma red social confirmó que está "muy feliz y tranquila" con quien es su pareja "hace meses".

Sus seguidores sospechaban desde hace un buen tiempo sobre la nueva relación amorosa de la comunicadora, algo que ella misma definió como "un amor correspondido, maduro y privado". Por lo que mostrar el rostro de su pareja simplemente confirmó la bonita etapa que está viviendo.

¿Quién es Jorge Yunge?

Tras conocerse los primeros indicios de esta relación, Adriana Barrientos comentó en Zona de Estrellas algunos detalles de Jorge Yunge: "Es oriundo de Talca, 34 años. Ellos ya habían tenido una relación antes, esto es una vuelta, de hecho. Yo tengo entendido que la familia de él no está muy contenta".

La panelista de farándula también comentó que la pareja de Andrade "pertenece al rubro de la inmobiliaria; él trabaja para su familia. El padre es empresario, es multimillonario de Talca y la verdad es que tienen un muy buen pasar económico".

Tras revelarse todo esto, internautas de la región del Maule también aportaron con algunos detalles, explicando que se trata de una persona muy conocida en la zona y que egresó del Colegio Inglés de Talca.

Por último, también se dio cuenta de que Yunge creó recientemente una cuenta de Instagram que sigue a muy pocas personas y que se mantiene bajo una configuración privada. Camila Andrade es una de sus seguidoras en dicha red social.

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