Isabel Allende y su reflexión sobre la independencia femenina: "He tenido tres maridos y los he mantenido a los tres"

04 jun. 2026 - 18:40 hrs.

La escritora chilena Isabel Allende volvió a generar conversación en torno al feminismo y la autonomía económica de las mujeres tras revelar que ha mantenido económicamente a sus tres esposos a lo largo de su vida.

La autora de "La casa de los espíritus" realizó las declaraciones durante una entrevista con la cadena pública española RTVE, donde recordó las experiencias que marcaron su visión sobre la independencia financiera y el rol de la mujer en la sociedad.

La historia detrás de su independencia

Según explicó Allende, desde pequeña observó la dependencia económica que enfrentaban muchas mujeres de su entorno familiar, situación que la llevó a tomar una decisión temprana respecto a su futuro.

"Veía vulnerable a mi mamá; su padre y su hermano la mantenían. No quería ser así", sostuvo la escritora, quien destacó la importancia de contar con ingresos propios para evitar relaciones marcadas por la dependencia.

En esa misma línea, agregó una reflexión que rápidamente se viralizó en redes sociales: "Yo prefiero trabajar y ganarme el pan a tener que vivir sometida y acostarme con un tipo por plata, terrible".

Su visión sobre el feminismo y la desigualdad

Las declaraciones surgieron en medio de una conversación sobre feminismo, desigualdad de género y su extensa trayectoria profesional. Durante la entrevista, Allende aseguró que alcanzar el reconocimiento internacional le tomó décadas de esfuerzo.

"Me tomó 84 años", comentó, agregando que, en su opinión, muchos hombres logran el mismo reconocimiento "en la mitad de tiempo y esfuerzo".

A lo largo de su vida, la escritora ha estado casada en tres ocasiones: primero con el ingeniero chileno Miguel Frías, con quien tuvo a sus hijos Paula y Nicolás; posteriormente con el abogado y escritor estadounidense William C. "Willie" Gordon; y actualmente con el abogado neoyorquino Roger Cukras, con quien contrajo matrimonio en 2019.

También se refirió a Donald Trump y a la adaptación de su obra

Durante la conversación, Allende también abordó temas políticos y reconoció abiertamente su rechazo hacia el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque aseguró que intenta no vivir dominada por sentimientos de "odio y rabia".

Asimismo, comentó la reciente adaptación televisiva de "La casa de los espíritus", aclarando que su participación en el proyecto fue limitada.

"No es mi oficio", señaló la autora al referirse al mundo de la televisión y las series, marcando distancia respecto del proceso creativo detrás de la producción audiovisual.