La enigmática respuesta de "Dunga" tras ser consultado por su quiebre con Karla Melo

04 jun. 2026 - 16:55 hrs.

El mundo del espectáculo quedó completamente desconcertado en las últimas semanas tras confirmarse el fin del romance entre la actriz Karla Melo y Manuel "Dunga" Caro.

La pareja, que se transformó en una de las más queridas de la escena local, decidió terminar su extensa historia de amor que estuvo marcada por la música, el compañerismo y más de un altibajo.

Las alarmas entre sus fieles fanáticos se encendieron entre los meses de abril y mayo, cuando se hizo evidente un distanciamiento. Tras un mar de especulaciones, fue la propia exprotagonista de "El Reemplazante" quien decidió romper el silencio y enfrentar los rumores de manera tajante.

Cabe recordar que los artistas iniciaron su relación amorosa en el lejano año 2017. El flechazo ocurrió de manera muy natural, luego de que ambos coincidieran durante las grabaciones de un videoclip de La Combo Tortuga, la popular agrupación de cumbia de la cual Manuel es el reconocido vocalista.

El comentario en redes que desató el caos

Cuando todo parecía estar resuelto y el quiebre definitivo ya era un hecho asumido por el público, una interacción en redes sociales vino a patear el tablero y a confundir por completo a los seguidores de la expareja. Todo ocurrió en la cuenta oficial de Instagram del cantante, donde una cibernauta que no estaba al día le dejó una pregunta sin filtros: "¿Cómo va la relación con la Karlita?".

La primera reacción del músico fue fiel a su característico estilo humorístico y relajado, respondiendo de manera coloquial: "Como la raja". El comentario rápidamente sacó risas entre otros usuarios, pero el verdadero misterio se instaló solo un par de horas más tarde.

"Dunga" de la Combo Tortuga

La respuesta final de "Dunga"

Para sorpresa de todos, "Dunguita" volvió a ingresar a la misma publicación y modificó el ambiente con una segunda respuesta contradictoria. "Va bien", escribió el intérprete de cumbia, adjuntando además un emoji de pulgar hacia arriba.

Este inesperado e intrigante doble mensaje encendió de inmediato las teorías en el mundo de la farándula. Mientras algunos fanáticos se ilusionan con una posible y rápida reconciliación amorosa o ven esto como un intento del artista por recuperar el corazón de la actriz, otros sugieren que simplemente se trata de una humorada para dejar en claro que, a pesar de la ruptura, ambos se llevan muy bien.

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