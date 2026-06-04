Revelan que Arturo Vidal pretende demandar a Camilo Huerta: "Fue la gota que rebalsó el vaso"

04 jun. 2026 - 12:49 hrs.

El mundo del espectáculo y el deporte estaría a punto de presenciar un nuevo e inesperado enfrentamiento en los tribunales. Esto, luego de que se revelara que el actual futbolista de Colo Colo, Arturo Vidal, decidió tomar drásticas acciones legales en contra del exchico reality e instructor físico, Camilo Huerta.

La bomba fue lanzada por Cecilia Gutiérrez, quien entregó detalles exclusivos del origen de la furia del "Rey Arturo". De acuerdo con la comunicadora, el volante albo de 39 años ya instruyó formalmente a su equipo de abogados para presentar una querella en contra de Huerta.

"La gota que rebalsó el vaso"

El conflicto se originó a raíz de unas declaraciones públicas emitidas por Huerta sobre la privacidad financiera del jugador. En específico, se refirió al millonario monto que el "King" supuestamente debe pagar de forma mensual para la manutención de sus hijos.

Según detalló Gutiérrez en Canal 13, mencionar explícitamente asuntos de su familia fue lo que colmó la paciencia del mediocampista. “Venía medio tostado, pero luego de que Camilo hablara de los hijos, la gota que rebalsó el vaso fue que hablara de los 90 millones de la pensión de alimentos”, destapó la periodista.

A raíz de esto, la molestia del futbolista escaló rápidamente, al considerarlo una intromisión inaceptable en sus asuntos personales. “A Arturo le molestó mucho que, en el fondo, Camilo hablara sobre él. Estaba muy molesto e instruyó a sus abogados para querellarse contra él”, complementó.

Camilo Huerta / Instagram

¿Qué dijo Pamela Díaz?

Pamela Díaz sumó un antecedente clave que explica por qué la divulgación de estas cifras causó tanta incomodidad en el círculo íntimo del jugador, particularmente en su exesposa, Marité Matus.

"La Fiera" desclasificó algunas de las conversaciones privadas que mantenía con Matus, revelando que el dinero siempre ha sido un tema tabú y una fuente de constante preocupación para ella debido a temas de seguridad personal.

“Cuando me juntaba con Marité, ella contaba muchas cosas de lo que pasaba en la relación con Arturo y nunca le gustaba que se hablara de plata porque tenía miedo de que la secuestraran”, confesó Díaz.

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