¿Cuánto gana Arturo Vidal en Colo Colo?

20 may. 2026 - 16:47 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de su presente en Colo Colo, Arturo Vidal ha enfrentado diversos episodios judiciales, como el ligado a una millonaria devolución de un dinero a una casa de cambio de Santiago, y el que ha salido a la luz recientemente, correspondiente a una presunta estafa vinculada a un proyecto audiovisual.

En este escenario, surgieron cuestionamientos sobre la situación económica del futbolista, en la que destacan los registros de que ganaría un sueldo calificado como "millonario".

¿Cuánto gana Arturo Vidal?

De acuerdo a la información de la que se dispone, el jugador ha generado ingresos relevantes en mundo del fútbol durante años, y su patrimonio ascendería a más de US$15 millones, cifra que habría ganado anualmente en su paso por el Bayern de Múnich.

A eso se suma que en su actual etapa en Colo Colo recibe un sueldo de más de $100 millones.

Arista del documental

Uno de los reportes más recientes se trata de una querella por estafa y apropiación indebida presentada por una productora audiovisual.

Acusa al incumplimiento de un acuerdo por parte de Vidal y su equipo en relación a un proyecto de documental sobre la vida del futbolista, que inicialmente se iba a llamar "Arturo Vidal en primera persona".

Durante los hechos, que se remontan al año 2024, se le hace un pago de US$96 mil al representante de Vidal, que finalmente lanza un podcast con otro nombre, "El reinado de Arturo Vidal", pero con ideas desarrolladas por la productora.

La abogada de la empresa, Alejandra Borda, señala que sus clientes no fueron informados del cambio de planes del futbolista.

Borda explicó el origen del conflicto señalando que "mis representados se enteran de esta situación, como nos enteramos la mayoría de los chilenos, por la prensa, porque se lanzó con bastante publicidad el podcast de Arturo Vidal".

Y agregó: "Desde ese momento se corta la comunicación y mis representados caen en la cuenta de que efectivamente han sido estafados, lamentablemente, por el señor Vidal."

Borda detalla que, ante las peticiones del equipo de Vidal, hubo avances y entrega de material, con ideas que se ven reflejadas en el producto final de lo que Arturo termina lanzando en formato podcast y con otra productora.

Según lo expuesto por la abogada, durante las negociaciones el equipo del futbolista ejercía una constante presión para concretar anticipadamente los pagos.

Se les aseguraba que había otras siete empresas interesadas en desarrollar el mismo proyecto audiovisual sobre Vidal, y que la primera en entregar el dinero obtendría los derechos para realizar el documental.

Casa de cambios y devolución de dinero

Otro de los hechos que complicaron al futbolista fue ser vinculado a una investigación por apropiación indebida.

El caso se remonta a una denuncia por la sustracción de cerca de $50 millones desde una caja fuerte de la casa de cambios Money Global, ubicada la comuna de Santiago.

El entonces jefe de la sucursal, Ignacio Rodríguez, habría reconocido que fue él quien retiró el dinero y que posteriormente se lo entregó a Arturo Vidal en su domicilio ubicado en Colina.

Según el testimonio del exfuncionario, las entregas se realizaron a petición del propio Vidal.

El futbolista acudió el pasado lunes 18 de mayo a declarar en calidad de testigo ante la Policía de Investigaciones (PDI). Tras esto, restituyó primero $35 millones y recientemente devolvió los $15 millones restantes.

Una de las hipótesis que se barajan respecto a las intenciones de Vidal, sería las presuntas deudas que mantendría el deportista.

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