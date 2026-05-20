Video muestra a puma caminando por los techos de las casas en Paine

20 may. 2026 - 12:17 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este miércoles, la presencia de un puma caminando sobre los techos de las casas en el sector Las Acacias, en la comuna de Paine, alertó a los vecinos.

Los registros muestran al animal caminando por calles y techumbres de la comuna de la Región Metropolitana, generando preocupación entre quienes transitan por el sector.

SAG activó código rojo

Desde el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) informaron que un equipo se encuentra en camino y que se activó el Código Rojo, protocolo utilizado en casos de alta complejidad relacionados con fauna silvestre, donde puede existir riesgo para la integridad de las personas.

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