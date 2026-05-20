Cámara despacha al Senado el proyecto de Reconstrucción Nacional: Se aprobó la rebaja al impuesto corporativo

20 may. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó en particular el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional promovido por el Gobierno. En la instancia, se votó artículo por artículo, además de la indicaciones presentadas.

La iniciativa fue aprobada y despachada al Senado para que continúe allí su tramitación.

En la votación se aprobó el corazón de la reforma, como la rebaja al impuesto de primera categoría, también conocido como impuesto corporativo, del 27% al 23%, y la reintegración del sistema tributario.

También se aprobó el crédito tributario al empleo, la excención de contribuciones a los mayores de 65 años y la invariabilidad tributaria de 25 años, entre otros.

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