Karla Melo confirma quiebre amoroso con cantante nacional: "Estoy soltera y estoy muy bien"

15 may. 2026 - 10:52 hrs.

Tras semanas de especulaciones, la cantante y actriz Karla Melo confirmó el fin de su relación con Manuel Caro, vocalista de la banda La Combo Tortuga, una de las parejas más conocidas del espectáculo nacional.

La artista abordó directamente los rumores en una entrevista con 24 Horas, donde aseguró estar en un buen momento personal, enfocada en su bienestar y en su desarrollo profesional.

"Estoy soltera..."

"Estoy soltera y estoy muy bien, tranquila y enfocada en mí, en mi carrera", dijo Melo al respecto, así despejando todas las dudas acerca de su relación con Dunga.

En la conversación, también se refirió a su presente musical y al significado de su canción “Un gran actor”, la que —según explicó— conectará con muchas mujeres porque "está dedicada a muchos hombres".

El actual estado de salud de la cantante

Más allá de su carrera, Melo entregó una positiva actualización sobre su estado de salud, tras el cáncer que enfrentó.

"Estoy feliz y muy bien con mi salud", señaló, junto con revelar que se encuentra organizando una nueva versión de su evento dirigido a mujeres que han pasado por esa enfermedad.

"Ya se cumple un año desde el primero que hice (evento para mujeres con cáncer) y en ese momento estaba enferma y lo recuerdo con mucho cariño; conocí a muchas mujeres en este camino. Entonces voy a celebrar este año ya, que estoy sana, con un evento este 5 de junio que es gratuito para todas las mujeres", expresó.

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