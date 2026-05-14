Luis Mateucci es internado de urgencia: ¿Qué pasó con el chico reality?

14 may. 2026 - 15:46 hrs.

El chico reality Luis Mateucci fue internado de urgencia este jueves en un centro asistencial de Santiago, tras presentar complicaciones de salud.

De acuerdo a información de fuentes cercanas al argentino a La Hora, llegó cerca de las 13:00 horas hasta la Clínica INDISA, ubicada en el sector oriente de la capital, con fuertes dolencias en el pecho.

¿Qué pasó con Mateucci?

Según los primeros antecedentes, el ex participante de reality shows fue sometido a diversos chequeos médicos que arrojaron un diagnóstico preliminar de delicada dificultad respiratoria.

Debido a su estado, Mateucci fue ingresado rápidamente a un box del recinto para ser evaluado por especialistas.

Con el paso de los minutos, se confirmó que el trasandino quedó internado en el establecimiento de salud, donde permanece bajo observación.

"Son muchas las cosas que me replanteo"

En las últimas horas, el propio Mateucci compartió una historia en sus redes sociales, donde evidenció su actual estado de salud. En la publicación aparece acostado en una cama clínica y vistiendo ropa de paciente.

"En estos momentos son muchas las cosas que me replanteo, una de ellas es de qué sirve tener tanto trabajo si mi cuerpo me está llamando la atención y no le hago caso", dijo al respecto.