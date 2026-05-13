Mon Laferte sorprende con radical cambio de look: Así es la nueva imagen de la cantante

13 may. 2026 - 15:41 hrs.

La cantante nacional Mon Laferte volvió a captar la atención de sus seguidores tras mostrar un notable cambio de look en redes sociales, dejando atrás su reciente estilo rubio para dar paso a una imagen completamente renovada.

En su más reciente publicación de Instagram, la artista aparece con cabello negro y con un corte marcado y vanguardista, contrastando con el look anterior de tonos claros y ondas suaves que había lucido en semanas recientes.

El cambio no pasó desapercibido y rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

Las reacciones en sus redes sociales

El post compartido por la cantante se llenó de comentarios destacando su versatilidad y capacidad de reinventarse constantemente.

Entre las reacciones más repetidas, sus seguidores señalaron lo impactante del cambio y el sello único que imprime en cada una de sus apariciones.

Frases como “qué hermosa”, “me encanta cómo te ves” o “la patrona del pelo negro regresó” fueron algunas de las que quedaron registradas en la publicación.

Mon Laferte

Mon Laferte y su constante reinvención

No es la primera vez que Mon Laferte sorprende con transformaciones radicales. A lo largo de su carrera, la cantante —nacida en Viña del Mar— se ha caracterizado por experimentar tanto en lo musical como en lo visual, consolidándose como una de las artistas latinoamericanas más versátiles de la escena actual.

Este nuevo cambio de look llega en medio de una etapa activa para la artista, marcada por lanzamientos recientes y presentaciones que han reforzado su presencia internacional.