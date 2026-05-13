"Déjenlo en paz": Gissella Gallardo defendió a su nueva pareja tras polémica por antiguo problema judicial

13 may. 2026 - 09:12 hrs.

Gissella Gallardo salió en defensa de su nueva pareja, José Alfredo Rivas, luego de que en distintos programas de espectáculos se reflotaran antiguos problemas judiciales del empresario. La panelista aseguró que “no tiene antecedentes” y criticó la exposición mediática que ha enfrentado durante los últimos días.

La polémica comenzó luego de que el periodista Hugo Valencia asegurara que Rivas habría estado involucrado en una investigación relacionada con un megafraude tributario durante 2023.

Las declaraciones generaron diversas reacciones y comentarios en redes sociales, situación que fue abordada por Gallardo en un programa de Canal 13.

La molestia de Gissella Gallardo

La comunicadora manifestó su molestia por la exposición pública que ha enfrentado su actual pareja, recalcando que no pertenece al mundo del espectáculo: “Lo que a mí me da lata, y estoy molesta, es porque llevamos toda la semana pasada exponiendo a una persona que no es pública”, expresó.

Gallardo además contó que conversó con Rivas tras la polémica y criticó los calificativos que recibió en algunos espacios televisivos.

“Lo rotearon, hablaron pésimo de él. Dijeron que era un roto, que era un delincuente, de verdad que lo hicieron bolsa en muchos programas, es súper injusto”, afirmó.

Gissella Gallardo reconoció antiguo conflicto judicial

Pese a defenderlo públicamente, Gallardo sí reconoció que José Alfredo Rivas enfrentó problemas legales en el pasado.

“No tiene ninguna deuda, no tiene antecedentes. Él tuvo un problema en 2012, que estuvo en prisión preventiva por una factura maliciosa y llegó a un acuerdo con la Fiscalía y no tiene ningún problema, déjenlo en paz”, sostuvo.

Finalmente, la panelista pidió separar su vida amorosa de las críticas mediáticas hacia personas fuera del mundo televisivo: “Con cada persona que me vean tomando algo, déjenla aparte. De mí, que digan lo que quieran”, cerró.

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