Bono Logro Escolar: ¿Quiénes reciben más de $85 mil?

12 may. 2026 - 08:00 hrs.

Como cada año, el Estado entrega un incentivo económico a los estudiantes con excelente rendimiento académico, llamado Bono Logro Escolar. Es un aporte que no requiere postulación y se paga a quienes cumplen con los requisitos socioeconómicos y de notas.

Para este año los montos fueron reajustados, permitiendo a cada alumno beneficiario y con buenas calificaciones recibir hasta más de $85.000 por su esfuerzo durante el ciclo escolar anterior.

¿Quiénes reciben el monto máximo del Bono Logro Escolar?

Según ChileAtiende, este incentivo se divide en dos tramos de pago dependiendo de qué tan alto sea el promedio de notas del alumno en comparación con su promoción:

Primer tramo (recibe $85.057): estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento académico de su promoción.

estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento académico de su promoción. Segundo tramo (recibe $51.036): alumnos dentro del segundo 15% de mejor rendimiento (es decir, entre el 16% y el 30%).

Los montos son compatibles con otros subsidios y transferencias estatales. Además, se entrega por cada alumno: si en una familia hay tres hijos y todos están en el primer 15% de su curso, el hogar recibirá un total de $255.171.

¿Qué se necesita para optar al Bono Logro Escolar?

Al ser un beneficio automático, el Estado lo asigna al encontrar que el estudiante cumple con lo siguiente:

Pertenecer al 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH) al 31 de marzo del año inmediatamente anterior.

Haber cursado entre quinto básico y cuarto medio.

Tener 24 años de edad o menos.

Estar dentro del 30% de mejor rendimiento de su promoción.

Haber asistido a establecimientos de enseñanza básica o media reconocidos por el Mineduc.

¿Cuándo puedo saber si me corresponde el Bono Logro Escolar?

La nómina de beneficiarios se publica anualmente durante el mes de septiembre. Es en esa fecha cuando se habilita la plataforma de consulta para que los apoderados verifiquen si el alumno es causante del bono, de la siguiente manera:

Ingresar al sitio oficial del Bono Logro Escolar (o mediante ChileAtiende).

Escribir el RUT y fecha de nacimiento del estudiante o de quien cobra los beneficios de la familia. También puedes entrar con tu ClaveÚnica.

Así, el sistema informará de inmediato si es beneficiario, el monto asignado y la fecha de depósito, la cual se realiza generalmente a través de la CuentaRUT de BancoEstado.

Si no tiene una cuenta bancaria activa, el Ministerio de Desarrollo Social gestionará la apertura de una CuentaRUT sin costo para que pueda cobrar este y otros beneficios del Estado.

Todo sobre Bono Logro Escolar