Bono Logro Escolar: ¿Quiénes reciben el monto completo de $85 mil?

02 may. 2026 - 15:00 hrs.

Cada año, el Estado entrega el Bono Logro Escolar, una ayuda económica dirigida a estudiantes que destacan por su rendimiento académico y que pertenecen a hogares en situación de vulnerabilidad. Este aporte busca reconocer el esfuerzo escolar y apoyar a las familias en sus gastos.

A diferencia de otros beneficios estatales, el Bono Logro Escolar no requiere postulación, ya que se asigna de manera automática a quienes cumplen con los requisitos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con base en información proporcionada por el Ministerio de Educación.

¿Quiénes reciben el monto completo de $85.057?

El monto más alto del Bono Logro Escolar, correspondiente a $85.057, se entrega a los estudiantes que se ubican dentro del primer 15% de mejor rendimiento académico de su promoción o grupo de egreso, considerando el año escolar inmediatamente anterior al pago del beneficio.

En el caso de estudiantes que se encuentren en el segundo 15% de mejor rendimiento, el bono contempla un monto menor, equivalente a $51.036, también entregado por única vez.

¿Cómo se determina a los beneficiarios?

Este aporte está dirigido a estudiantes menores de 24 años que cursaron entre quinto básico y cuarto medio, que hayan asistido a establecimientos educacionales reconocidos por el Ministerio de Educación y cuyas familias pertenezcan al 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.

La acreditación del rendimiento académico se realiza de forma interna, sin que las familias deban presentar certificados o antecedentes adicionales. Para ello, el Ministerio de Educación envía la información académica al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, institución encargada de definir a los beneficiarios del bono.

¿Se postula al Bono Logro Escolar?

No. El Bono Logro Escolar no es postulable. Sin embargo, las familias pueden consultar si recibirán el beneficio ingresando el RUT y la fecha de nacimiento del estudiante, o de la persona que cobra los bonos del Ingreso Ético Familiar, en el sitio web habilitado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (clic acá para consultar).

¿Cómo y cuándo se paga el bono?

El Bono Logro Escolar se paga una vez al año, generalmente durante el mes de septiembre, y el dinero se deposita en la CuentaRUT de BancoEstado a nombre del estudiante beneficiario. En caso de no contar con una cuenta bancaria activa, se debe presentar la cédula de identidad para gestionar el pago.

Este beneficio es compatible con otros bonos y subsidios del Estado, por lo que puede pagarse junto a otras transferencias que reciba el grupo familiar.

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