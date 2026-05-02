Bono Invierno: Así se entrega el aporte de más de $80 mil

02 may. 2026 - 12:00 hrs.

Una de las ayudas estatales más importantes que se entrega durante el presente mes de mayo es el denominado Bono Invierno, que para este 2026 entregará un monto de $81.257 a sus beneficiarios.

El beneficio está dirigido a los pensionados de más de 65 años (al 1 de mayo de 2026) o más, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos, donde uno de ellos es que la pensión no debe superar los $231.440 (valor de la pensión mínima de vejez para personas de 75 años o más).

¿Qué requisitos debo cumplir para recibir el Bono Invierno?

A través de la página web oficial del Gobierno, se informa cuáles son los diversos grupos que pueden obtener este “importante aporte para los gastos que significa esta temporada del año”.

Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) y de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca). Pensionados de 65 años o más de las mutualidades de empleadores, que perciban un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez. Pensionados de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), y que reciban una Pensión Mínima con Garantía Estatal. Personas beneficiarias de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que no reciben ninguna otra pensión. Beneficiarios de una pensión de reparación de las leyes especiales N° 19.123, N° 19.234, N° 19.992 y N° 20.405. Personas de 65 años o más con Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), cuyo monto de la pensión sea inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez, Pensionados de 65 años o más de algún régimen previsional que, adicionalmente, se encuentren recibiendo la PGU, cuyo monto sea igual o inferior al valor de la pensión mínima de vejez.

¿Cómo recibiré el Bono Invierno?

Es importante mencionar que el beneficio se paga de forma automática junto con la pensión del mes de mayo, por lo que no requiere postulación ni trámites adicionales.

Asimismo, el Bono Invierno no es tributable, ni imponible, ni está sujeto a descuentos.

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