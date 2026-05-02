"Señal de austeridad": Presidente José Antonio Kast dona el 20% de su sueldo a tres fundaciones

02 may. 2026 - 08:47 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, José Antonio Kast, donará el 20% de su sueldo a tres fundaciones, cumpliendo su promesa de bajarse la remuneración una vez que llegara al poder.

Kast concreta donación de parte de su sueldo

Según informó El Mercurio, citando fuentes de La Moneda, el mandatario ya recibió su primer sueldo -correspondiente a marzo- y destinó cerca del 20% de ese monto a tres fundaciones.

Según explicaron desde su entorno, esta decisión no sería algo puntual ni excepcional, sino que correspondería a una práctica que se mantendrá de forma permanente durante su mandato presidencial.

Además, aseguraron que existe una "gran lista" de organizaciones consideradas para futuras donaciones, las que irían rotando mensualmente con el objetivo de beneficiar a distintas instituciones y ampliar el alcance de la ayuda entregada.

Por ahora, en el equipo presidencial optaron por mantener en reserva el nombre de las tres primeras instituciones beneficiadas.

"Señal de austeridad"

El sueldo que recibiría como Presidente de la República fue uno de los puntos que José Antonio Kast analizó antes de llegar a La Moneda.

Según comentan cercanos al mandatario, Kast señalaba que, en el contexto económico actual del país y las dificultades que enfrentan muchas familias chilenas, era importante dar una señal de austeridad desde el inicio de su administración.

Por ello, desde el comienzo de su mandato buscó distintas fórmulas que le permitieran reducir el monto que percibe mensualmente como mandatario.

Legalmente, comentó, no puede recibir una remuneración menor a la establecida para el cargo, razón por la cual terminó inclinándose por una alternativa distinta: donar parte importante de su sueldo.

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