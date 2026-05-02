Día de la madre: Las mejores ideas para regalonear a las mamás

02 may. 2026 - 09:42 hrs.

El Día de la Madre en Chile se celebra el segundo domingo de mayo y, como ocurre cada año, muchas personas se encuentran en la misma situación: quieren regalar algo con sentido, pero no siempre saben por dónde partir. La oferta es amplia, los gustos son distintos y la presión de elegir bien puede terminar en una compra apresurada de último minuto. Sin embargo, con un poco de anticipación y algunas claves, es perfectamente posible encontrar un regalo que realmente haga la diferencia.

Lo más importante a la hora de elegir es pensar en la persona que va a recibir el regalo, no en lo que parece más obvio o más vistoso. ¿Le gustan los momentos de calma y descanso? ¿Disfruta de experiencias fuera de la rutina? ¿Tiene un gusto particular por algo concreto? Esas preguntas simples pueden orientar mejor que cualquier lista de tendencias. Aun así, hay ciertas categorías que se repiten como opciones ganadoras, no por moda, sino porque combinan utilidad, detalle y un componente emocional difícil de ignorar.

A continuación, ideas concretas que van desde lo más cotidiano hasta lo más experiencial, pensadas para distintos presupuestos y personalidades.

Revisa las ideas

Chocolates y dulces, siempre viene bien

En el marco del Día de la Madre, La Fête Chocolat presenta Reine des Reines, una edición limitada que rinde homenaje a aquellas mujeres que, con sabiduría y cariño, dejan una huella profunda en nuestras historias y nos acompañan a lo largo de la vida.

Entre sus principales propuestas destaca la Colección Día de la Madre 420 g, una exclusiva selección que incluye bombones, dragée de almendra tostada confitada y Normanda, además de seis bombones de edición limitada rellenos de avellana y lúcuma, con cobertura de chocolate leche 34% cacao y blanco 31% cacao.

Por otra parte, Paccari es una alternativa que vale considerar. Con más de 400 reconocimientos internacionales, este chocolate ecuatoriano es orgánico, biodinámico y libre de gluten, lácteos y soya. Algunas de sus variedades más destacadas para regalar son la barra de arándano, que combina chocolate oscuro con intensidad frutal; el Los Ríos 72%, elaborado con cacao de origen único; la barra de maracuyá para quienes prefieren algo más tropical; y la de yerba mate, con un carácter claramente sudamericano.

Una fragancia

Regalar un perfume para el Día de la Madre sigue siendo una de las opciones más elegidas en Chile. Según datos de Silk Perfumes, el ticket promedio ronda los 67.000 pesos, y el crecimiento de la categoría no viene tanto por un aumento en el gasto individual, sino por la cantidad de personas que eligen este tipo de regalo.Lo interesante es que las preferencias están cambiando. Las fragancias florales combinadas con notas frutales o amaderadas lideran lo más elegido, junto a aromas frescos y cítricos que funcionan bien para distintos momentos del día. Además, las fragancias de origen árabe han ganado terreno por su durabilidad e intensidad. Los productos están disponibles en silkperfumes.cl y en tiendas físicas en todo el país.

Ropa interior y loungewear

Touché presenta para esta fecha su colección Lingerie 62, una línea pensada para acompañar los momentos cotidianos con comodidad y elegancia. Inspirada en el concepto de “lo que permanece”, la propuesta incluye pijamas, loungewear yencería con siluetas minimalistas, encajes monogramados, acabados satinados y fibras naturales que priorizan el bienestar sin renunciar al estilo.

La paleta de colores mezcla neutros atemporales con tonos empolvados, entre los que destaca el llamado “Blue Aura”, un azul suave que transmite calma. Para quienes buscan algo más especial, la línea “Nuit” ofrece una propuesta más elegante y sensual. Las compras online están disponibles en touchechile.cl.

Una experiencia en el Valle de Colchagua

Para quienes quieren regalar algo que se viva y no solo se tenga, Viña MontGras ofrece distintas experiencias enoturísticas en el Valle de Colchagua. Desde recorridos clásicos por viñedos y bodegas hasta propuestas más exclusivas como el tour “MontGras Private Collection”, donde se degusta una selección de cinco vinos elegidos directamente de la bodega personal de los propietarios, incluyendo ediciones limitadas y cosechas antiguas.

También hay opciones más familiares, como “Mi Cosecha”, que revive el pisado de uvas. Para quienes prefieren algo más sencillo, la viña también ofrece vinos para llevar como regalo, entre ellos el Amaral Sauvignon Blanc y un rosé de cosecha temprana con baja graduación alcohólica. Más información en montgras.cl.

Cosméticos

El Kit Día de la Madre de M·A·C reúne favoritos para destacar mirada y labios: encrespador de pestañas, máscara waterproof de larga duración y el icónico labial Velvet Teddy en versión Silky Matte.

Por su lado, Clínica Nutrición Cuerpo y Alma tendrá un 50% de descuento en tratamientos de rejuvenecimiento facial con HIFU, una tecnología no invasiva ideal para regalar bienestar, cuidado y renovación.

Este tratamiento utiliza ultrasonido focalizado de alta intensidad para actuar en las capas profundas de la piel, estimulando la producción de colágeno y elastina sin dañar la superficie. Es la alternativa ideal para quienes buscan un efecto lifting natural, reducción de flacidez y definición en el óvalo facial sin recurrir a cirugía.

Una salida a comer

Quinto, en Cenco Costanera, se presenta como un panorama ideal para celebrar el Día de la Madre con una experiencia que va más allá de la mesa. Con una propuesta que combina gastronomía, ambiente y vistas a la ciudad, el espacio invita a compartir sin prisa, desde un almuerzo hasta una tarde que se extiende, convirtiéndose en una alternativa para quienes buscan celebrar a sus madres de una manera especial.

Amoblar la casa

Regalar muebles a la medida de Rustic Chic se presenta como una opción ideal para el Día de la Madre, ya que permite sorprender con piezas únicas, funcionales y pensadas especialmente para cada espacio. Una alternativa que combina diseño, calidez y personalización, transformándose en un regalo duradero y con verdadero sentido para el hogar.

Calzado, siempre necesario

Para este Día de la Madre, Dr. Mertens presenta una selección de sus modelos más icónicos, destacando propuestas que combinan durabilidad, diseño atemporal y versatilidad como una alternativa de regalo con valor y estilo. Dentro de esta selección sobresalen la clásica bota 1460, reconocida por su estructura robusta, cuero resistente y suela con cámara de aire; el modelo Adrian, una reinterpretación del loafer tradicional con una silueta pulida y carácter distintivo; y Lowell, una propuesta contemporánea y funcional pensada para acompañar el ritmo diario sin perder identidad.

Un clásico: Ropa

Este Día de la Madre, Levi’s presenta una guía de regalos pensada para encontrar el jean perfecto según el estilo de cada mamá. Desde el icónico 501® para quienes prefieren lo clásico y atemporal; Wide Leg y Baggy para las más modernas y arriesgadas; Skinny para las prácticas que buscan comodidad en su día a día; Flare para quienes aman las tendencias; y Dark Denim para las mamás de estilo más minimalista. La invitación es a visitar tiendas Levi’s o ingresar a levi.cl para descubrir la colección completa.

Por su lado, Dockers presenta una selección especial de prendas femeninas disponible exclusivamente en sus tiendas outlet de Valdivia, Puerto Montt y Mall Plaza Norte, posicionándose como una alternativa de regalo práctica, cómoda y con estilo para esta fecha. La propuesta incluye pantalones de calce cómodo y prendas confeccionadas con materiales suaves y flexibles, pensadas para acompañar distintos momentos del día, desde la rutina laboral hasta panoramas más relajados.

Disney On Ice

También podrás sorprender con un regalo diferente: una experiencia para compartir en familia, llena de emoción, aventura y momentos inolvidables. Disney On Ice regresa a Chile con ¡Festejemos en Familia!, un espectáculo que reunirá sobre el hielo a entrañables personajes como Elsa, Anna, Olaf, Mirabel Madrigal, Bruno Madrigal y Stitch, en una puesta en escena llena de música, acrobacias y efectos visuales que harán vibrar a grandes y chicos. El show se presentará del 6 al 9 de agosto en Movistar Arena y las entradas ya están disponibles a través de PuntoTicket.

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