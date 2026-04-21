Buscan trabajadores por Día de la Madre: Estas son las vacantes disponibles

21 abr. 2026 - 18:00 hrs.

El Día de la Madre no solo activa el comercio, sino también el empleo. Este 2026, la demanda laboral aumentó significativamente y ya se ofrecen cientos de puestos temporales con sueldos que alcanzan los $700 mil.

La empresa de servicios transitorios SOS Group abrió 550 vacantes para trabajos en áreas de producción, logística y distribución, con remuneraciones que van entre $630.000 y $700.000 líquidos mensuales.

Qué trabajos se ofrecen y sueldos

Las vacantes están enfocadas en labores clave para esta fecha comercial:

Operario de producción (pastelería - 280 cupos)

Sueldo: $640.000 líquidos

Funciones: envasar, etiquetar y sellar tortas y productos de pastelería.

Operario de bodega (220 cupos)

Sueldo: $630.000 líquidos

Funciones: preparar y etiquetar pedidos de regalos como perfumes y productos tecnológicos.

Operador de grúa horquilla (50 cupos)

Sueldo: $700.000 líquidos

Funciones: traslado de mercadería en centros logísticos.

Requisito: licencia Clase D.

Desde la empresa explican que la oferta laboral creció considerablemente en comparación con 2025.

“En nuestro caso, este año prácticamente duplicamos la oferta de empleos en relación al Día de la Madre del año pasado, lo que habla de una mejor expectativa de las empresas”, señaló Carlos Henríquez, director comercial de SOS Group.

¿Cómo puedo postular?

Las postulaciones estarán disponibles hasta el jueves 30 de abril a través de los siguientes sitios:

Los empleos incluyen contrato, cotizaciones de salud y pensión, además de cobertura por accidentes laborales.

Aunque los puestos son inicialmente por un mes, existe la posibilidad de continuidad laboral. Esto se debe a que el Día de la Madre es seguido por el Cyber Day, otro evento comercial que también requiere refuerzos en logística y producción.

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