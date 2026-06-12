Tras cifras entregadas por el INE: Panaderos y consumidores discrepan por caída del 4% en el precio del pan

12 jun. 2026 - 22:28 hrs.

¿Qué pasó?

El pan es, sin lugar a dudas, un elemento sagrado en la mesa de los chilenos. Nuestro país se posiciona históricamente entre los mayores consumidores de este producto a nivel mundial, por lo que cualquier variación en su valor se transforma de inmediato en un termómetro del costo de la vida.

Por esta razón, el último informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) generó cierto alivio al reportar una disminución mensual del 4% en el precio del pan.

Sin embargo, al salir a la calle, la percepción de los consumidores y la realidad de los panaderos tradicionales parece ir en una dirección completamente opuesta.

La voz de las panaderías: alzas en lugar de bajas

Al recorrer los barrios y las panaderías tradicionales, el escenario es radicalmente distinto al que muestran los gráficos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En los mostradores, el kilo de marraqueta o hallulla promedia los $2.600, mientras que el pan especial ya alcanza los $3.000.

Los comerciantes aseguran que, lejos de registrar bajas, se han visto obligados a subir los precios debido al incremento sostenido de sus costos de producción.

Combustibles y energía : el fin del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles generó un fuerte impacto. Muchas panaderías utilizan quemadores a petróleo, insumo que se disparó en el último tiempo.

: el fin del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles generó un fuerte impacto. Muchas panaderías utilizan quemadores a petróleo, insumo que se disparó en el último tiempo. Materia prima : los panaderos alertan sobre una nueva y fuerte alza en el precio de la harina, un costo que muchos de ellos declaran estar absorbiendo temporalmente para no seguir golpeando el bolsillo de sus clientes.

: los panaderos alertan sobre una nueva y fuerte alza en el precio de la harina, un costo que muchos de ellos declaran estar absorbiendo temporalmente para no seguir golpeando el bolsillo de sus clientes. Mano de obra: los costos laborales también han presionado los márgenes de los productores locales.

Juan Mendiburu, presidente de Indupan y Fechipan, señaló que "yo no sé cómo el INE puede decir que el pan bajó un 4%, a mí me extraña realmente qué cifras utilizaron".

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