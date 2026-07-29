Temblor se registra en el norte de Chile: Conoce dónde fue el epicentro

29 jul. 2026 - 05:17 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,1 se registró en la madrugada de este miércoles en el norte de Chile, cuando el reloj marcaba las 05:04 horas.

El Centro Sismológico Nacional indicó que el movimiento telúrico ocurrió 125 kilómetros al Sureste de Copiapó, en la región de Atacama. En tanto, la profundidad fue de 94 kms.

Por el momento, Senapred no ha informado acerca de personas lesionadas o caída de servicios a raíz del sismo.

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