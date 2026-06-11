Con fin de semana largo incluido: ¿Cuáles son los feriados de junio?

11 jun. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

Junio ya entró en tierra derecha y son miles los chilenos que sacan la calculadora para revisar el calendario y planificar el descanso. Si bien el sexto mes del año asoma como un alivio para la rutina, la distribución de los días libres dejará un gusto amargo para algunos y una tremenda oportunidad para otros.

En total, junio trae dos feriados nacionales, pero sus efectos en la semana laboral serán muy distintos.

¿Cuáles son los feriados de junio?

La primera conmemoración del mes está a la vuelta de la esquina. Se trata del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, fijado para el próximo domingo 21 de junio.

Al coincidir con el fin de semana, esta fecha, que busca reconocer y relevar la riqueza cultural de los pueblos originarios de nuestro país, no significará un día de descanso extra en la semana para la gran mayoría de los trabajadores y estudiantes que ya tienen libre los domingos.

La buena noticia llegará justo a finales de mes. El segundo festivo corresponde a la festividad religiosa de San Pedro y San Pablo, que este año se conmemorará el lunes 29 de junio.

Al caer día lunes, este feriado sí se transformará de forma automática en el único fin de semana largo de todo el mes, extendiendo el descanso de corrido por tres días: el sábado 27, domingo 28 y el mencionado lunes 29, para algunos afortunados.

Planifíquese con anticipación

A raíz de este fin de semana largo, las autoridades ya prevén un aumento considerable en el flujo vehicular en las principales carreteras del país y una alta demanda en los terminales de buses. Por lo mismo, la recomendación principal para quienes estén pensando en salir de Santiago o viajar a regiones es asegurar los pasajes y alojamientos con anticipación para evitar las típicas aglomeraciones y alzas de precios de última hora.

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