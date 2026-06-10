Fin al feriado irrenunciable en elecciones: Proyecto es aprobado en la Cámara y avanza en el Congreso

10 jun. 2026 - 17:11 hrs.

¿Qué pasó?

La Cámara de Diputadas y Diputados respaldó la propuesta legislativa que busca derogar el carácter de irrenunciable del feriado obligatorio durante los días en que se lleven a cabo elecciones y plebiscitos en el territorio nacional.

El proyecto de ley, que refunde distintas mociones e iniciativas —entre ellas las analizadas en la Comisión de Gobierno Interior—, obtuvo un amplio respaldo en su votación general dentro de la Sala de la Corporación (87 votos a favor, 54 en contra y 2 abstenciones). Al recibir diversas indicaciones y enmiendas de los parlamentarios, el texto legal deberá retornar a la comisión técnica correspondiente para proceder con su debate y votación en particular.

Equilibrio entre economía y sufragio

El enfoque central de la iniciativa radica en la urgente modernización de la normativa vigente, permitiendo dinamizar la economía nacional y terminar con las rigideces que paralizan sectores clave de los servicios en jornadas de votación.

De acuerdo a los fundamentos expuestos durante el debate parlamentario, y con el respaldo técnico de diversos gremios comerciales como la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), la obligatoriedad de cierre total de centros comerciales, malls y complejos de una misma razón social genera un impacto negativo severo sobre el empleo y el dinamismo comercial.

La reforma apunta a corregir esta situación, estableciendo que el comercio pueda operar de forma normal en días de votaciones, asumiendo que el voto obligatorio y la participación ciudadana pueden compatibilizarse perfectamente con la mantención de los servicios activos.

Derechos laborales bajo la nueva normativa

Los legisladores y defensores de la iniciativa hicieron hincapié en que la eliminación de la irrenunciabilidad del feriado no debilita ni pone en riesgo el derecho ciudadano a sufragar, pues el marco regulatorio contempla sólidas garantías y resguardos para los dependientes del comercio:

Permiso ampliado de sufragio : los empleadores seguirán obligados por ley a dar permiso para que los trabajadores asistan a votar, sin que esto signifique bajo ningún concepto un descuento de sus remuneraciones.

: los empleadores seguirán obligados por ley a dar permiso para que los trabajadores asistan a votar, sin que esto signifique bajo ningún concepto un descuento de sus remuneraciones. Facilidades para vocales de mesa : la normativa asegura que aquellos trabajadores que resulten designados como vocales de mesa o miembros de colegios escrutadores por el Servicio Electoral (Servel) dispongan de los permisos autónomos correspondientes para ejercer su labor cívica.

: la normativa asegura que aquellos trabajadores que resulten designados como vocales de mesa o miembros de colegios escrutadores por el Servicio Electoral (Servel) dispongan de los permisos autónomos correspondientes para ejercer su labor cívica. Fiscalización y sanciones: la Dirección del Trabajo conservará intactas sus facultades para aplicar severas multas y fiscalizar en terreno que ningún empleador vulnere las horas destinadas a los traslados y el sufragio de los dependientes.

Próximos pasos legislativos

Tras el contundente respaldo recibido en la Sala de la Cámara, el proyecto ingresa a una etapa decisiva. El texto volverá a la mesa de trabajo de la comisión técnica para afinar los detalles de las indicaciones presentadas por las diversas bancadas políticas, para regular con máxima precisión los tiempos asignados para el voto y asegurar el correcto equilibrio sectorial antes de enfrentar su segundo trámite constitucional en el Senado.

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