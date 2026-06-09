Se viene un fin de semana largo en junio: ¿En qué fecha será?

09 jun. 2026 - 14:00 hrs.

Con el avance de junio, muchas personas ya comienzan a revisar el calendario para saber cuándo será el próximo feriado en Chile y si habrá una nueva oportunidad para disfrutar de un fin de semana largo.

Si bien el mes considera dos jornadas festivas, solo una de ellas permitirá extender el descanso por tres días consecutivos. Por ello, quienes estén planificando viajes, reuniones familiares o actividades recreativas ya tienen la vista puesta en la próxima fecha marcada en rojo.

¿Cuál será el próximo fin de semana largo?

La buena noticia para quienes esperan una pausa más extensa llegará pocos días después. El feriado de San Pedro y San Pablo se celebrará el lunes 29 de junio, permitiendo un fin de semana largo de tres días.

De esta forma, muchas personas podrán descansar durante el sábado 27, domingo 28 y lunes 29 de junio, generando una nueva oportunidad para viajar, compartir en familia o simplemente desconectarse de las actividades laborales y académicas.

El primer feriado de junio no dará descanso adicional

El primer feriado relevante del mes corresponde al Día Nacional de los Pueblos Indígenas, que este año se conmemora el domingo 21 de junio.

Al coincidir con una jornada habitual de descanso para gran parte de los trabajadores y estudiantes, la fecha no generará un día libre adicional ni modificará la rutina semanal de la mayoría de las personas.

Pese a ello, se trata de una conmemoración importante dentro del calendario nacional, instaurada para reconocer la riqueza cultural y el aporte de los pueblos originarios en Chile.

Recomiendan planificar con anticipación

Como suele ocurrir en cada fin de semana largo, se espera un aumento en la demanda por transporte, alojamiento y servicios turísticos en distintos destinos del país.

Por lo mismo, quienes tengan pensado salir de sus ciudades o realizar panoramas durante esos días podrían beneficiarse de organizar sus actividades con anticipación para acceder a mejores precios y mayor disponibilidad.

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