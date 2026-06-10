Crear un sistema nacional de feriados: La propuesta de la Camara de Comercio de Santiago

10 jun. 2026 - 18:10 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del complejo escenario laboral que enfrenta el país, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) presentó una serie de propuestas para reactivar el mercado del trabajo, entre las que destaca la creación de un sistema nacional de feriados que permita una planificación más estratégica de los días festivos.

La iniciativa forma parte de un conjunto de medidas entregadas a la Mesa de Reactivación Económica liderada por el economista David Bravo, instancia que busca identificar cambios que ayuden a recuperar el dinamismo del empleo y mejorar la competitividad de las empresas.

¿Qué propone la CCS sobre los feriados?

Uno de los planteamientos más llamativos del gremio es la creación de un sistema nacional de feriados regido por el Código del Trabajo.

Aunque la propuesta no detalla cambios específicos en las fechas actualmente vigentes, sí apunta a establecer una programación más racional y estratégica de los días festivos, buscando reducir impactos negativos sobre la actividad económica y mejorar la organización del trabajo.

La idea forma parte de una agenda más amplia orientada a modernizar normas laborales que, según la CCS, estarían dificultando la creación de empleo formal.

Cambios a las 40 horas y vacaciones acumuladas

Dentro de las modificaciones sugeridas también figura la Ley de 40 Horas. Actualmente, la normativa permite calcular la jornada laboral en ciclos de hasta cuatro semanas.

Sin embargo, la Cámara de Comercio plantea ampliar ese período de cálculo hasta seis meses, entregando mayor flexibilidad a las empresas para distribuir las horas de trabajo.

Asimismo, propone facultar a los empleadores para exigir el uso de vacaciones acumuladas cuando un trabajador mantenga dos o más períodos pendientes de feriado legal.

Otra de las medidas apunta a establecer que, durante el uso de licencias médicas —exceptuando las relacionadas con maternidad—, no se acumulen nuevos días de vacaciones ni años de servicio.

Proponen reformar la Dirección del Trabajo

Las propuestas también contemplan cambios importantes en la Dirección del Trabajo (DT).

La CCS plantea separar las funciones de fiscalización, interpretación de normas y mediación que actualmente concentra el organismo, con el objetivo de modernizar su funcionamiento.

Además, propone simplificar la aprobación de jornadas excepcionales. Según la iniciativa, si una modalidad cuenta con el respaldo del 75% de los trabajadores involucrados, la empresa solo debería informar a la DT, en lugar de solicitar una autorización formal.

Medidas para impulsar el empleo femenino

El documento también incorpora iniciativas orientadas a aumentar la participación laboral femenina: Entre ellas destaca la posibilidad de que las remuneraciones pagadas al personal de servicio doméstico puedan ser descontadas del impuesto a la renta del empleador.

Respecto al proyecto de sala cuna universal, la Cámara de Comercio manifestó su respaldo a la medida, aunque insistió en que el aporte empresarial tenga un límite definido para evitar que se transforme en un desincentivo a la contratación de mujeres.

Una agenda para reactivar el mercado laboral

Desde la CCS sostienen que el foco debe estar en racionalizar la regulación laboral y generar condiciones que favorezcan la contratación formal.

La propuesta se conoce en momentos en que las ofertas de empleo acumulan varios meses de caída y el mercado laboral enfrenta uno de los períodos más complejos de los últimos años, situación que ha abierto el debate sobre posibles ajustes al Código del Trabajo y a la institucionalidad laboral vigente.