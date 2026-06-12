Roberto Sánchez propone a Keiko Fujimori revisión de "todos los votos" en Perú

12 jun. 2026 - 21:20 hrs.

¿Qué pasó?

El candidato Roberto Sánchez propuso este viernes a su rival Keiko Fujimori la revisión de todos los votos de la segunda vuelta presidencial en Perú, cuyo lento escrutinio ha avanzado hasta un 98% con leve ventaja a favor de ella.

Con 98,30% de las actas escrutadas, Fujimori reúne el 50,010% de los votos frente al 49,990% de Sánchez, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados en su página web.

Impulsada por sufragios de peruanos en Estados Unidos y Japón, Fujimori, de 51 años, aventaja por unos 3.500 votos a Sánchez, de 57 años, con más de 18 millones de votos contabilizados.

¿Qué dijo Sánchez?

"Le propongo que conjuntamente solicitemos una revisión exhaustiva, un reconteo de todo el proceso, sobre todo donde haya indicios presuntos de que no haya ocurrido allí transparencia como corresponde", planteó Sánchez en conferencia de prensa.

El candidato a la vicepresidencia de Fujimori, Luis Galarreta rechazó la propuesta y señaló que su partido esperará con prudencia el conteo final de votos.

"El reconteo de votos no es porque a alguien se le ocurre. Nosotros vamos a respetar lo que dice la norma electoral. Las impugnaciones, nulidades y reconteos tienen un procedimiento que debe seguirse", declaró Galarreta a la prensa.

Para prosperar, la propuesta de revisión debería ser aceptada por Fujimori y luego presentada a las autoridades electorales.

Las palabras de un aliado de Sánchez

Antauro Humala, aliado de Sánchez, advirtió del riesgo de una mayor crisis de gobernabilidad y protestas si Fujimori se impone al izquierdista.

El dirigente, de 62 años, sostiene que una Asamblea Constituyente "es la única vía de escape para lograr desamortiguar la convulsión social" que presagia.

"En caso Fujimori entre y se cierre a no abrir la esperanza de una Asamblea Constituyente, creo que la población va a reaccionar con protestas", dijo Humala a la Agencia France-Presse.

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