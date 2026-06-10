Vibrante final de las elecciones en Perú: Hay 6 mil votos de diferencia entre Sánchez y Fujimori

10 jun. 2026 - 21:18 hrs.

¿Qué pasó?

La carrera por la presidencia del Perú entró en su etapa más crítica y dramática. Tras una jornada electoral de alta tensión, los últimos cómputos oficiales exponen un escenario de virtual empate técnico que mantiene en vilo a toda la región.

Según el reporte del periodista de Mega, Pablo Cuéllar, la distancia entre ambos aspirantes a la casa de Pizarro se ha reducido a una cifra mínima e histórica.

Con apenas el 2% de las mesas pendientes por escrutar, el líder de izquierda, Roberto Sánchez, se mantiene en la cima del conteo. Es más, lidera provisionalmente con un 50,019% de las preferencias, superando por un margen milimétrico a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien registra un 49,981%.

Esta diferencia se traduce en apenas 6 mil votos de distancia, consolidando una de las definiciones presidenciales más ajustadas en la historia republicana del país vecino.

¿Un nuevo vuelco en el horizonte?

A pesar de la ventaja actual del abanderado izquierdista, el desenlace sigue siendo impredecible. Cuéllar advirtió que los modelos matemáticos y las proyecciones de la prestigiosa encuestadora Ipsos sugieren que la tendencia podría revertirse a favor de la líder de la derecha en el tramo final del escrutinio.

Este no sería el primer giro drástico de la noche. Durante las primeras horas posteriores al cierre de las mesas, Keiko Fujimori lideró los conteos iniciales. Posteriormente, el panorama experimentó un vuelco en favor de Sánchez, quien llegó a tomar una distancia de hasta 40 mil sufragios, una brecha que ahora prácticamente se ha evaporado.

El factor clave del voto en el extranjero y el rol de Chile

Uno de los elementos determinantes en este desenlace será el procesamiento de las actas del exterior. En este contexto, Chile juega un rol protagónico, al consolidarse como uno de los países con mayor concentración de electores peruanos residentes fuera de sus fronteras.

Definición la próxima semana

El avance final del cómputo oficial avanza con extrema cautela debido a la relevancia de cada acta impugnada o por revisar.

Ante este panorama de suspenso absoluto, el reporte anticipa que el cómputo del 100% de los datos y la proclamación oficial del próximo mandatario peruano —y nuevo vecino estratégico de Chile— se completarán recién la próxima semana. Hasta entonces, la consigna en Lima y en el exterior sigue siendo una sola: esperar el desenlace voto a voto.

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