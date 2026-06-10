Elección sigue al rojo vivo en Perú: Roberto Sánchez amplía levemente su ventaja sobre Keiko Fujimori

10 jun. 2026 - 09:22 hrs.

¿Qué pasó?

La elección presidencial en Perú continúa extremadamente ajustada. El candidato izquierdista de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, amplió levemente su ventaja sobre Keiko Fujimori tras una nueva actualización del conteo oficial de votos.

Según los datos entregados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) esta mañana de miércoles, la diferencia entre ambos candidatos actualmente es de casi 26 mil votos, aunque todavía quedan varios votos pendientes para contabilizar.

Roberto Sánchez aumenta su ventaja

La última actualización de la ONPE, con poco más del 97,105% de las actas escrutadas, muestra que Sánchez suma 8.984.232 votos, equivalentes al 50,068% de los votos válidos.

Por su parte, Keiko Fujimori registra 8.958.956 sufragios, correspondientes al 49,932% de los votos válidos.

Con estas cifras, la diferencia entre ambos alcanza los 25.276 votos, ampliando la ventaja que mantenía Sánchez durante la jornada del martes, cuando rondaba los 20 mil sufragios.

Resultado oficial podría conocerse en julio

Pese al aumento de la ventaja de Sánchez, la elección aún no está resuelta oficialmente. De acuerdo con la ONPE, ya se han contabilizado 90.010 actas de un total de 92.766. Sin embargo, todavía hay 1.580 actas en proceso de envío a los Jurados Electorales Especiales (JEE) y otras 1.176 pendientes de incorporación al cómputo oficial.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que la proclamación oficial de los resultados podría concretarse recién a mediados de julio.

Según explicó el organismo, aún deben revisarse actas observadas y eventuales solicitudes o recursos que puedan presentar las organizaciones políticas participantes de la segunda vuelta presidencial.

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