Elecciones Chile 2025: candidatos presidenciales, quién es quién

18 ag. 2025 - 17:55 hrs.

Este lunes 18 de agosto se cumple el plazo para inscribir en el Servel las candidaturas para las próximas elecciones presidenciales en Chile, las cuales se realizarán el próximo 16 de noviembre, junto a los comicios de diputados y senadores. En caso de haber segunda vuelta, esta caería el 14 de noviembre, también de manera obligatoria

Estos son las candidatas y candidatos presidenciales que inscribieron sus nombres:

José Antonio Kast Rist, nacido en Santiago el 18 de enero de 1966, es abogado y líder del Partido Republicano, el cual fundó tras haber militado en la UDI. Fue diputado por los distritos 30 (2002-2014) y 24 (2014-2018), y concejal de Buin (1996-2000). Ha sido candidato presidencial en 2017, 2021 y nuevamente en 2025. Entre 2022 y 2024 presidió la red internacional "Political Network for Values". Fuerte opositor al gobierno de Gabriel Boric. Sigue su cuenta de X.

Jeannette Alejandra Jara Román, nacida el 23 de abril de 1974 en Conchalí, es administradora pública, abogada y magíster en Gerencia y Políticas Públicas. Es la candidata presidencial del Partido Comunista de Chile. Fue subsecretaria de Previsión Social en el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2016-2018) y ministra del Trabajo y Previsión Social bajo el mandato del presidente Gabriel Boric (2022-2025). Fue proclamada por su partido el 05 de abril. Sigue su cuenta de X.

Evelyn Rose Matthei Fornet, nacida en Santiago el 11 de noviembre de 1953, es egresada de Economía de la Universidad Católica de Chile. Representa a la Unión Demócrata Independiente (UDI) y a la coalición Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli). Ha sido diputada, senadora por la Región de Coquimbo, ministra del Trabajo y Previsión Social durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y alcaldesa de Providencia por dos periodos (2016-2024). Actualmente, es la principal candidata presidencial de la oposición para las elecciones de 2025. Sigue su cuenta de X.

Franco Aldo Parisi Fernández, nacido en Santiago el 25 de agosto de 1967, es economista y líder del Partido de la Gente (PDG). Fue decano de la Facultad de Negocios de la Universidad Andrés Bello y consejero de la Comisión Chilena del Cobre. Fue candidato presidencial en 2013 (cuarto lugar) y 2021 (tercer lugar). Fundó el movimiento político "El Poder de la Gente", base del PDG. Sigue su cuenta de X.

Johannes Maximilian Kaiser Barents-Von Hohenhagen, nacido en Santiago el 5 de enero de 1976, es político y fundador del Partido Nacional Libertario (2024), tras haber sido parte de la UDI y del Partido Republicano. Es diputado por el Distrito 10 desde 2022 y es precandidato presidencial. Estudió Derecho en la Universidad Finis Terrae y ha cursado estudios en la Universidad de Innsbruck. Es conocido por su programa en YouTube "El Nacional Libertario". Candidato del Partido Nacional Libertario y actual diputado. Otro fuerte opositor al gobierno actual de Gabriel Boric. Sigue su cuenta de X.

Marco Enríquez-Ominami (52 años)

Marco Enríquez-Ominami (Santiago, 1973) es un cineasta y político chileno, exdiputado (2006–2010) y fundador del Partido Progresista; es hijo del dirigente del MIR Miguel Enríquez y de la periodista Manuela Gumucio. Este lunes 18 de agosto de 2025 inscribió oficialmente ante el Servel una nueva candidatura presidencial, con lo que completa cinco postulaciones a La Moneda tras competir en 2009, 2013, 2017 y 2021. Sigue su cuenta de X.

Harold Mayne-Nicholls (64 años)

Harold Mayne-Nicholls (Antofagasta, 1961) es periodista y dirigente deportivo, expresidente de la ANFP (2007–2011), exdirector ejecutivo de la Corporación Santiago 2023 y exfuncionario de la FIFA. Inscribió oficialmente ante el Servel su candidatura presidencial como independiente, tras reunir las 35.361 firmas exigidas por la ley; se trata de su primera postulación a La Moneda. Sigue su cuenta de X.

Eduardo Artes (73 años)

Eduardo Antonio Artés Brichetti, nacido en El Tambo (San Vicente de Tagua Tagua) el 25 de octubre de 1951, es profesor de educación básica y secretario general del Partido Comunista Chileno (Acción Proletaria). Fue presidente de la Unión Patriótica (2015-2022) y candidato presidencial en 2017 y 2021. Conduce el programa "Negro y Blanco" en HispanTV. Sigue su cuenta de X.