Por una tarima: Partidarios de Enríquez-Ominami y Parisi se enfrentan afuera del Servel

18 ag. 2025 - 16:02 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes 18 de agosto es la fecha límite para inscribir las candidaturas presidenciales ante el Servicio Electoral (Servel), por lo que durante la mañana llegaron diversas figuras de la política para realizar el trámite presencial, de manera simbólica.

Fue en ese contexto que partidarios de Marco Enríquez-Ominami y Franco Parisi se enfrascaron en una tensa discusión debido a la utilización de una tarima.

Llegada de Marco Enríquez-Ominami

A eso de las 11 de la mañana se presentó Marco Enríquez-Ominami, acompañado de su madre, Manuela Gumucio, y su hija, además de un grupo de seguidores.

En el lugar se montó una tarima desde donde entregó un discurso crítico hacia las coaliciones de gobierno y oposición, apuntando tanto a las candidaturas de Jeannette Jara como de José Antonio Kast.

El enfrentamiento por la tarima

Posteriormente, fue el turno de Franco Parisi, quien también llegó con numerosos adherentes, entre ellos candidatos a diputados y senadores del Partido de la Gente (PDG).

Sin embargo, su llegada generó momentos de tensión, ya que el candidato quiso realizar un punto de prensa en la tarima que había llevado el equipo de Enríquez-Ominami, quienes se opusieron a las intenciones de Parisi.

La discusión entre los partidarios generó tal nivel de tensión que en algunos momentos daba la impresión de que terminaría a los golpes.

