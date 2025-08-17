Encuesta Cadem: José Antonio Kast se mantiene como el principal favorito para ganar las elecciones presidenciales

17 ag. 2025 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

El candidato del partido republicano, José Antonio Kast, se mantiene como favorito en la pregunta "¿Me podría decir quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile?", según la nueva publicación de la encuesta Cadem, correspondiente a hoy domingo 17 de agosto.

Además, frente la pregunta con alternativas dadas "Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo y los candidatos fueran... ¿Por quién votaría?", el exdiputado también se alza como el preferido, seguido de Jeannette Jara (PC).

Los principales resultados de la encuesta Cadem

Ante la pregunta con preferencia espontánea: "¿Me podría decir quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile?", los resultados fueron los siguientes:

Por otro lado, en la consulta cerrada: "Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo y los candidatos fueran... ¿Por quién votaría?", estos fueron los resultados:

José Antonio Kast: Subió de 28% a 29% .

a . Jeannette Jara: Bajó de 26% a 25% .

a . Evelyn Matthei: Bajó de 16% a 14% .

a . Franco Parisi: Se mantuvo en 12% por tercera semana consecutiva.

por tercera semana consecutiva. Johannes Kaiser: Subió de 5% a 7% .

a . Harold Mayne-Nicholls: Se mantuvo en un 1% por tercera semana consecutiva.

por tercera semana consecutiva. Marco Enríquez-Ominami: Bajó de un 2% a un 1% .

a un . Eduardo Artés: Se mantuvo en un 0% por tercera semana consecutiva.

por tercera semana consecutiva. No votaría / No sabe, no responde: 11%.

