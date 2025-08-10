Encuesta Cadem: Evelyn Matthei recupera terreno en la semana más baja de Jeannette Jara

10 ag. 2025 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

Meganoticias entrega los resultados de la encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 10 de agosto, la que abordó, entre otros puntos, que Evelyn Matthei (UDI) ha recuperado terreno en la carrera presidencial, además de datos referentes a los escenarios de primera y segunda vuelta de cara a las elecciones de noviembre próximo.

Preferencia presidencial

Ante la pregunta con respuesta espontánea: "¿Me podría decir quién le gustaría que fuera el presidente de Chile?", el candidato de Republicanos se mantiene estable en el primer lugar por tercera semana consecutiva, con un 25% de las menciones, frente a Jeannette Jara (PC), quien continúa en el segundo lugar con un 24%. Eso sí, ambos candidatos perdieron un 3% con respecto a la semana pasada.

Por otro lado, Franco Parisi (PDG) continúa en el tercer lugar con un 11%, mientras que la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), aparece en el cuarto puesto con un 9% de las preferencias.

Escenario de primera vuelta

Frente a la pregunta con alternativas fijas: "Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿por quién votaría?", el exdiputado Kast logra una consolidación total, venciendo también en esta modalidad, y con un 28% de las preferencias, a la candidata del oficialismo, que en su semana más compleja bajó a un 26%, marcando un descenso de un 5%.

Por otro lado, Matthei recuperó terreno en esta materia, volviendo al tercer lugar con un 16% frente a Parisi, que se mantuvo estable con su 12% de la semana anterior.

Escenarios de segunda vuelta

Finalmente, la interrogante con alternativas dadas: "Si las elecciones fueran el próximo domingo y los candidatos fueran... ¿Por quién votaría usted?", la exministra del trabajo de Gabriel Boric perdería en todos los escenarios, excepto si su contrincante es Johannes Kaiser (PNL), a quien vencería por un 41% frente a un 35%.

En concreto, Kast vencería a Jara con un amplio margen de un 48% contra un 34%. En el caso de Matthei, su victoria sería más estrecha, marcando un 46%, mientras que Jara un 37%.

En tanto, Franco Parisi también lograría vencer a la candidata del oficialismo, con un reñido 39% ante un 36%.

Cabe mencionar que la encuesta fue elaborada con los datos entregados telefónicamente por hombres y mujeres de 18 o más años, habitantes de las 16 regiones del país, logrando 708 casos efectivos de un total de 7.289 llamados realizados. Esto representa una tasa de éxito de un 9,7%.

