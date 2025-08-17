"¿Por qué estamos votando por gente así?": Savka Pollak critica apoyo a Parisi por historial como deudor de pensión de alimentos

17 ag. 2025 - 01:32 hrs.

La exanimadora de televisión Savka Pollak cuestionó el apoyo de la ciudadanía al precandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, a propósito de su historial como deudor de pensión de alimentos.

Las declaraciones de la ex Miss Chile se dieron mientras comentaba lo que fue su propio proceso de denuncia contra su exmarido por una millonaria deuda, precisamente por pensión de alimentos de sus hijos, en una entrevista con Radio Bío-Bío.

Consultada por Parisi, Pollak señaló "yo creo que él puede hacer lo que quiera, a mí lo que me llama la atención es la cantidad de gente que lo sigue, la cantidad de gente que lo apoya. Cualquier persona puede presentarse en el cargo que quiera, (pero) cuando veo que lo aclaman, así como que hay gente que está alrededor abriéndole camino... imagínate todas las lucas que se levanta en esa candidatura. Por eso digo que esto es un tema de educación".

"Podría presentarse y ser un deudor de alimentos, incluso estando en otro país, como fue en las elecciones pasadas, pero lo extraño es que saque la gran cantidad de votación que saca, una persona con esas características. Se puede presentar cualquiera, pero ¿por qué estamos votando por gente así?", agregó.

"Todavía eso como que no es tan castigado, pero la mujer que abandona es tremendamente castigada"

La exintegrante de SQP expuso que "yo con eso no quiero quitarle el valor académico que pueda tener el candidato, o el valor que pueda tener de liderazgo. Puede tenerlo, pero a mí me parece que no es una persona que deberíamos tener en un cargo tan importante. O sea, todavía eso como que no es tan castigado, pero la mujer que abandona es tremendamente castigada".

"Franco Parisi es un deudor de alimentos y pareciera que no es algo tan importante. Además que convengamos en que la cantidad de deudores de alimentos es enorme, casi todos conocemos a alguien abandonado, porque lamentablemente así es, pero también conocemos a alguien que es deudor de alimentos", puntualizó.

La exmodelo concluyó que "no se trata de hacerle la cruz a toda esa gente, sino que ayudarle a comprender la profundidad y lo importante que es que los padres estén presentes en todo sentido, no solamente el económico".

