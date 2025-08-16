Comediantes entregan mensajes de condolencias a Don Carter tras muerte de su esposa: "Harta fuerza en este momento"

16 ag. 2025 - 20:15 hrs.

La noche de este viernes 15 de agosto se conoció la sensible muerte de Marta Pinto Castro, esposa del comediante chileno Juan Alcayaga, más conocido como Don Carter, con quien estuvo casado desde el año 1987.

Mediante Instagram fue el propio Don Carter quien dio a conocer la noticia con un sentido mensaje, en el que parte diciendo, "hoy me despido de mi amada Piru (Conchita), compañera de vida y mi mayor apoyo en cada paso de la vida y el trabajo".

"Su partida deja un vacío inmenso en mí y nuestra familia, pero también un legado de amor y momentos inolvidables. Agradezco de corazón a mi familia, amigos y a cada uno de ustedes por sus mensajes, su cariño y por acompañarme en este momento tan doloroso", sumó.

Mensajes de apoyo a Don Carter

En menos de 24 horas, la publicación consiguió cerca de 50 mil "me gusta" y decenas de mensajes de apoyo, tant de sus seguidores como de otros colegas comediantes.

Por ejemplo, Pamela Leiva le escribió, "te queremos, Juanito. Te mando un abrazo grande". En la misma línea, Vicho Viciani le dedicó, "Don Juan, un abrazo grande y harta fuerza en este momento. El amor de ustedes será eterno".

La actriz Javiera Contador dijo "abrazo gigante Juanito para ti y tu familia. El amor no muere. A tomarse todo el teimpo que sea necesario. Cuando puedas y quieras volver, aquí estaremos". Luis Slimming también se hizo presente con dos emojis: una carita triste y un corazón rojo.

Carola Berrios, hija de la fallecida "Conchita", también tuvo palabras de gratitud a quienes le dieron condolencias. "Muchas gracias por todos sus comentarios, soy la hija de la Conchita. Don Carter la amaba con el alma".

