Don Carter confirma el fallecimiento de su esposa: "Mi mayor apoyo en cada paso de la vida y el trabajo"

El destacado comediante y actor chileno, Juan Alcayaga, más conocido como Don Carter, confirmó el fallecimiento de su esposa, Marta Pinto Castro, con quien estaba casado desde 1987.

A través de su cuenta de Instagram, el humorista compartió unas emotivas palabras para dar a conocer el deceso de su cónyuge. En la misma red social, miles le ofrecieron sus condolencias y lamentaron su pérdida.

Don Carter señaló durante la noche del viernes que "hoy me despido de mi amada Piru (Conchita), compañera de vida y mi mayor apoyo en cada paso de la vida y el trabajo".

Don Carter agradeció el apoyo de la gente

"Su partida deja un vacío inmenso en mí y nuestra familia, pero también un legado de amor y momentos inolvidables", agregó.

El comediante indicó que "agradezco de corazón a mi familia, amigos y a cada uno de ustedes, por sus mensajes, su cariño y por acompañarme en este momento tan doloroso. Sus palabras me han dado fuerza para seguir adelante".

"Por estas circunstancias me vi en la necesidad de reagendar mis presentaciones para tomar el tiempo de despedirme y recuperar fuerzas. Pronto volveremos a encontrarnos para reír juntos", cerró Don Carter.

