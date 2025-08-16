Testigo asegura que Andrea Marocchino le fue infiel a Pancha Merino: "No es la primera vez"

16 ag. 2025 - 04:30 hrs.

En el nuevo capítulo de "Only Fama" de este viernes 15 de agosto, se abordó el reciente quiebre entre Pancha Merino y Andrea Marocchino, luego de cinco años de relación.

Han surgido diversas especulaciones respecto al motivo de la ruptura, y una de las que más llamó la atención fue la posible infidelidad del hijo de Luciano Marocchino hacia la actriz.

Esto, luego de que comenzaran a circular fotografías en las que el italiano aparecería besándose con una misteriosa mujer en un bar.

La mujer que tomó las fotos habló en "Only Fama"

La persona que capturó las imágenes estuvo presente en el programa y entregó más detalles sobre la situación. "Yo soy la primera que se atreve a hablar. No es la primera vez que yo veo a Andrea en esta actitud, lamentablemente, la vez anterior fue en una discoteque conocida en Vitacura. La otra vez estaba muy escondido, no tuve acceso a tomar las fotos", explicó Rosario.

La mujer consignó que "el día 27 de junio yo asistí a un bar muy conocido. Estuve un rato bailando, me encuentro con Andrea, me ubica, pero no somos conocidos, un saludo cordial, nos conocemos de la noche, de carrete. Ellos se hicieron al rincón con esta chica".

"Ahí fue cuando dije 'algo pasa', fueron a un lugar que es como secreto, no se ven hacia el público. Esas fotos es de cuando se dieron el primer beso, de unos 5 segundos, pero fue beso en la boca, él estaba un poquito asustado, después me tocó verlos en el segundo beso", concluyó.

