¿Luis Jiménez al borde de la quiebra? Una de sus empresas acumula casi $1.200 millones en deudas

En el nuevo capítulo de "Only Fama" de este viernes 15 de agosto, se comentó sobre el complejo momento económico que atraviesa actualmente Luis "Mago" Jiménez, debido a varios problemas en sus empresas.

En un completo reportaje realizado por el equipo del programa, se abordó la demanda por liquidación forzosa a la que está sometiendo una de las empresas del exfutbolista, en vista de numerosas deudas que ascenderían a casi $1.200 millones.

Según señaló un abogado experto, esta acción se lleva a cabo "con el objeto de ver qué bienes tiene para venderlos forzadamente; incluso se pueden rematar".

"Only Fama" tuvo acceso exclusivo a la demanda contra la empresa del Mago, llamada Jiménez López Ltda., en la que se desglosan cuáles son las deudas que mantiene.

En el documento figuran cotizaciones previsionales impagas por más de $30 millones, lo que ha dejado a sus extrabajadores sin acceso al sistema de salud.

Cabe destacar que Coté López, exesposa del deportista, se retiró de la sociedad en 2024, cuando decidieron separarse. Según cercanos, fue en ese momento cuando todo se complicó, ya que Jiménez se habría despreocupado de las finanzas, lo que desencadenó la inminente quiebra.

