Kaminski niega haberle cobrado por el divorcio a su exesposa tras sus dichos en Only Fama: "Fue un acuerdo"

Francisco Kaminski ha estado en el ojo del huracán desde que se reveló su vínculo con el fallecido comerciante conocido como el "Rey de Meiggs", cuyo nombre real era Felipe Reyes Ossa. En este sentido, el locutor rompió el silencio en Only Fama.

En la conversación, Kaminski se sinceró sobre las diversas polémicas que lo rodean, abarcando no solo lo judicial, sino que también el ámbito personal, refiriéndose abiertamente a lo dicho por Edith Poblete, su exesposa, en Only Fama, durante la semana pasada.

"No le cobré por el divorcio, fue un acuerdo"

Como recordatorio, Poblete reveló que, tras separarse de Kaminski, quedó endeudada por 30 años. Por si fuera poco, también expuso que el animador le pidió 10 millones de pesos para firmar el divorcio.

Al respecto, Kaminski aseguró que "yo no le cobré por el divorcio, fue un acuerdo. En divorcio de mutuo acuerdo no hay cobros (...) Era por el traspaso del departamento. Yo dejé de vivir ahí, el acuerdo fue 'tú sigues pagando, te quedas con el departamento y yo te doy mi parte'".

En este sentido, José Antonio Neme cuestionó su relato, recordando lo dicho por Poblete la semana pasada: "Ese dinero, que ella dice que tú le pides, y tú dices que ella te ofrece, ¿es por concepto de qué?".

"Por el concepto de traspasar mi parte del departamento hacia ella, porque éramos ambos dueños del 50%", relató Kaminski, que expresó que, bajo su punto de vista, se trataba de una venta de su parte de la propiedad.

No obstante, el locutor radial reconoció su responsabilidad en cómo terminaron las cosas: "Creo que la dejé sola. No la llamé, me desentendí. Y por eso la llamé (hace pocos días), para pedirle disculpas, cuando la escuché en esta entrevista (...) Creo que cerramos el ciclo de una buena manera".

