El complejo escenario económico que vive exesposa de Francisco Kaminski: Animador hipotecó casa y ella quedó endeudada por 30 años

El animador Francisco Kaminski, ha sido vinculado al caso de homicidio de José Felipe Reyes Ossa, más conocido como el "Rey de Meiggs", esto, debido a su relación con él y con Wilson Verdugo, quien es apuntado como el autor intelectual del crimen.

Kaminski había solicitado préstamos informales a Reyes Ossa y fue citado a declarar a la Fiscalía por su relación con la víctima, además, Verdugo se habría comunicado con él luego de enterarse de la muerte del "Rey de Meiggs".

Sin embargo, Kaminski sigue en el ojo del huracán y en esta ocasión, el estelar de farándula de Mega, Only Fama, conversó con Edith Poblete, exesposa del animador de 49 años, quien también reveló algunos problemas económicos que ha tenido con él.

¿Qué dijo la exesposa de Francisco Kaminski?

Resulta que por allá por el año 2010, Edith y Kaminski compraron una propiedad por un monto de unas 18.000 UF en San Damián, sin embargo, el comunicador hipotecó el departamento a escondidas de ella por unos 400 millones de pesos.

"Cuando él se fue de la casa me llegó después de un tiempo una orden de embargo. Nos queríamos morir, nos pusimos en contacto con abogados", contó Edith.

"Yo ponía las manos al fuego. Cuando me separé, mucha gente me dijo, 'tienes que separarte ahora', o sea, me separé físicamente, pero me dijeron 'tienes que dejar todo limpio ahora', y yo no, no, no, yo confiaba completamente en él", recordó.

"Yo asumí la deuda con todo (...) Quedé endeudada por 30 años con una cuota de 1.800.000", reveló Edith a José Antonio Neme.

