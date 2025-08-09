Kaminski en Only Fama también se refirió al distanciamiento con su progenitor: "Con mi papá no hablaba hace seis años"

09 ag. 2025 - 19:15 hrs.

Durante la noche de ayer viernes, Francisco Kaminski abordó todas sus recientes polémicas en Only Fama, el estelar de espectáculos de Mega. Además de hablar sobre el proceso judicial en el que está involucrado, el animador también se refirió a sus líos personales.

En este sentido, Kaminski contó que volvió a hablar con su padre a raíz de la compleja situación en la que está inmiscuido, luego de no haber hablado con él en seis años.

Francisco Kaminski y el distanciamiento de su padre

El locutor radial se refirió a los rumores que circulaban al respecto de un supuesto escenario cardíaco tras enterarse de su vinculación con el caso del "Rey de Meiggs", lo cual negó tajantemente, explicando que su padre se sometió a una operación programada.

"Esto también me ha servido, porque yo con mi papá no hablaba hace 6 años y hoy día estoy hablando con él. Tiene que ver con esta reconstrucción de la relación y espero verlo pronto, no lo he visto cara a cara", relató.

Además, Kaminski admitió la culpa del distanciamiento de su relación con su padre, atribuyéndolo a "malas decisiones, porque nos habíamos peleado de parte mía".

Concretamente, Kaminski también reconoció que tanto su padre como su tía le advirtieron sobre los negocios en los que estaba entrando, aconsejándole ciertas cosas con respecto al dinero y a sus emprendimientos, pero él no los escuchó.

"Mi papá, mi tía también, que le dejé de hablar hace mucho tiempo, la hermana de mi papá, que también significó mucho para mí", expresó.

"Yo me alejé de ellos. Pero mi tía igual me ayudó en su momento, porque también venía y me dijo 'te voy a ayudar, te voy a reorganizar', me reorganizó, y me desorganicé nuevamente, tomó distancia y, como te digo, hoy día también estoy con las ganas de reconstruir o, por último, de conseguir un perdón", cerró.

