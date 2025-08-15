"Rompehogares": Leo Méndez Jr. se lanza contra la nueva pareja de Dante Lindhe, ex de su hermana Steffi

15 ag. 2025 - 22:15 hrs.

Hace algunos días, Dante Lindhe, expareja y padre del hijo de Steffi Méndez, presentó en su cuenta de Instagram a su nueva novia, Ellinore de Silva, una modelo de origen sueco que tiene cerca de 40 mil seguidores en la mentada red social.

Desde Chile, seguidores de Steffi se lanzaron contra Ellinore, dejándole odiosos comentarios en algunas de sus publicaciones dedicándole fuertes insultos. Ella, como una forma de "sacar pica", tomó un pantallazo a su perfil de Instagram y presumió que su perfil aumentó sus visitas, superando el millón de impresiones.

Historia de Ellinore junto a Dante Lindhe de hace algunos días

El duro mensaje de Leo Méndez Jr. contra Ellinore

Este acto le cayó pésimo a Leo Méndez Jr. quien ironizó con las estadísticas de la modelo. A sus historias de Instagram, escribió en sueco, "Jesucristo, algunas personas reciben aire porque sus vistas suben un poco. Ni siquiera son sus seguidores".

Historia de Ellinore presumiento las visitas de su perfil

Ahora, viene el mensaje más fuerte. "Me moriría de vergüenza si la gente me revisara solo porque soy una rompehogares y entendiera ese rumor", agregó.

Cayendo en el mismo juego que Ellinore, el joven tomó un pantallazo a sus propias estadísticas de Instagram, revelando que en los últimos 28 días su perfil recibió más de 11 millones de visitas.

"¡Mie... espera! Tengo que empezar un club de fans ahora. Oh, Dios mío. Qué payasos son algunas personas. Llenas de vergüenza", indicó.

Historias de Leo Méndez

Cabe precisar que Ellinore restringió los comentarios en su cuenta de Instagram. Ahora, solo las cuentas que lleven un tiempo siguiéndola pueden dejarle comentarios en sus publicaciones más recientes.

