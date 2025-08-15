"Contagiando a medio mundo": Leo Méndez Jr. confiesa que tiene este problema de salud

15 ag. 2025 - 16:15 hrs.

El influencer chileno residente en Suecia, Leo Méndez Jr., informó mediante sus redes sociales que se encuentra enfermo, y quien lo contagió fue nada más ni nada menos que su pequeño sobrino, Gio, el hijo que tuvo Steffi con su expareja, el músico sueco Dante Lindhe.

Recordemos que Leo y su hermana Steffi tienen una cercana relación. Ambos hoy se encuentran viviendo en el mencionado país europeo en compañía de su madre, quien fue la primera esposa del cantante Leo "DJ" Méndez.

La enfermedad de Leo Méndez Jr.

A su cuenta de Instagram, Leo subió una historia en la que se alcanza a ver su frente y una de sus manos recubriendo su ojo, como si estuviera lamentando algo.

Por encima escribió su padecimiento, tanto en sueco como en español. Este dice, "me enfermé. Cosas de cuando el sobrino anda con los mocos colgando y contagiando a medio mundo. Lo amo igual", agregando además emojis de corazones y caras emocionadas.

Historia de Leo Méndez Jr.

Esta postura la reafirmó en otra historia que subió solo minutos después, en la que nuevamente declaró todo su amor a su sobrino, que hace pocas semanas cumplió su primer año de vida.

"Te amo y lo diré mil veces más por aquí y por donde se me pare el cu... Jamás me cansaré de gritarle a los cuatro vientos. Te amo Gio, sobrino más lindo", redactó sobre una foto en la que aparece el niño con dos sandalias en sus manos.

Historia de Leo Méndez Jr.

