"El tiempo y el sistema judicial te darán justicia": Leo Méndez Jr. apoya a su hermana Steffi tras acusaciones contra expareja

12 ag. 2025 - 16:13 hrs.

Steffi Méndez reveló la verdad detrás de la tormentosa relación que vivió junto al músico sueco Dante Lindhe. La influencer expuso públicamente que su expareja ha intentado difamarla, difundiendo mentiras sobre su rol como madre de Gio, el hijo que tienen en común.

A través de sus historias de Instagram, la hija de DJ Méndez compartió un potente desahogo, primero en sueco y luego en español, para que todos sus seguidores pudieran comprender su mensaje. "Quiero dejar una cosa clara de una vez por todas", comenzó.

Leo Méndez Jr. apoya a su hermana Steffi tras acusaciones contra su expareja

Posteriormente, explicó que en los últimos meses, "se han difundido rumores e imágenes equivocadas de quién soy y por lo que he pasado". Además, mencionó que tras su separación ha sido "cuestionada, menospreciada y limitada de maneras que muchos nunca llegan a ver".

La joven fue aún más contundente al contar que incluso ha sido señalada "como un peligro para mi propio hijo". Reveló que se presentó una denuncia ante servicios sociales, pero que el caso fue cerrado de inmediato por falta de fundamentos, dejando entrever que la medida legal habría sido impulsada por Dante.

En este difícil proceso, Stephanie ha contado con el apoyo incondicional de su familia, especialmente de quienes, al igual que ella, se encuentran en Estocolmo, Suecia. Entre ellos, destaca su hermano menor, Leo Méndez Jr., quien en esta ocasión alzó la voz para respaldarla.

Leo Méndez Jr. y Steffi/Instagram

"¡Di tu verdad, hermana! Hay muchos desde afuera y desde dentro de tu círculo que son testigos de mucho, especialmente yo. El tiempo y el sistema judicial sueco te darán la justicia que mereces, tanto como mujer y madre. No estás sola", escribió tras repostear el relato de Steffi.

Historias de Instagram de Steffi y Leo Méndez Jr.

