"No le debo respeto a quien me lo faltó primero": El enigmático mensaje de Trini Neira a pocos meses de su quiebre con Bimza

16 ag. 2025 - 16:15 hrs.

Un enigmático mensaje fue el que publicó en sus redes sociales la influencer Trini Neira, en el que básicamente deja en claro que no tendrá una actitud benevolente con quien en el pasado no tuvo el mejor comportamiento con ella.

Muchos han interpretado esta historia como una "indirecta" que le lanza a su expareja, el cantante Bimza, con quien tuvo una relación que se extendió por cerca de dos años, en los que incluso llegaron a compartir departamento.

¿Qué compartió Trini Neira?

El mensaje, escrito por la cuenta @twiittfrases, dice "no le debo respeto a quien me lo faltó primero. No le debo empatía a quien se burló de cosas que sabía que me dolían y mucho menos le debo lástima a quien sabía lo que hacía y no le importo".

Historia de Trini Neira

Cabe precisar que Trini nunca se ha referido directamente al quiebre con Bimza, a diferencia de él, quien ha publicado en reiteradas oportunidades mensajes sobre el fin del romance que protagonizó con la hija de Pamela Díaz.

Por ejemplo, el pasado 24 de junio, tras abrir una cajita de consultas en Instagram, le preguntaron si es que estaba soltero. Él contestó, aludiendo a una cita de Juan Gabriel, "lo que se ve no se pregunta", confirmando así el trascendido.

Luego, en ese entonces también le preguntaron por qué andaba tan triste, indicó que: "Siento que últimamente no he tomado decisiones correctas, me siento quebrado por dentro. A pesar de que siempre me ha tocado salir adelante solo, ahora cuando llego a mi casa nada tiene sentido. Construí esto con alguien y por cosas que salieron de mis manos todo se fue cayendo y no encuentro fuerzas para mantenerme firme".

"Así es la vida y creo que tengo derecho de equivocarme o estar mal (…) Rescato lo bueno de todo lo que estoy pasando y nada, a seguir luchando y disfrutando de todo lo que viene", finalizó.

Historias de Bimza

Todo sobre Famosos chilenos