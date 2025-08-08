El enigmático mensaje de Bimza Muñoz tras su ruptura con Trini Neira: "Jamás seremos iguales"

08 ag. 2025 - 09:58 hrs.

Todo indica que Trinidad Neira y Bastián "Bimza" Muñoz no atraviesan su mejor momento tras su quiebre amoroso. Ambos han compartido enigmáticos mensajes en redes sociales, que fácilmente podrían estar relacionados con la reciente separación.

La hija de Pamela Díaz y el hijo de Héctor "Kanela" Muñoz, vocalista de la banda tropical "Noche de Brujas", mantuvieron una relación durante más de dos años. Incluso, en ese tiempo llegaron a convivir bajo el mismo techo.

El enigmático mensaje de Bimza Muñoz tras su ruptura con Trini Neira

Si bien hasta ahora ninguno de los dos ha hablado en profundidad sobre la ruptura, el joven cantante urbano se ha desahogado en su cuenta de Instagram. Ahí fue el primero en dar señales de que ya no estaban juntos. "Lo que se ve no se pregunta", respondió a un usuario que le consultó sobre su situación sentimental.

"Trini" por su parte, se mantuvo en silencio durante varias semanas. Sin embargo, en los últimos días hizo publicación en la que dio luce luces de una posible traición. "La gente ya no tiene códigos, ni las amigas", escribió.

La situación pudo haber quedado ahí, pero poco después Bimza también redactó un potente mensaje. "Jamás seremos iguales, busco crear mi familia, asegurar a mi hijo (su hijo de relación previa con Trini Neira) y ya", afirmó en un post.

"No me impresiona el dinero ni los seguidores, me paso por el lado su falsa lealtad, al final, todo se sabe. Sigan en su vuelta que yo seguiré en la mía como siempre solo. Dios le dé lo que son", agregó sin entregar mayores explicaciones.

Historias de Instagram de Trini Neira y Bimza

