Trini Neira toma radical decisión en su cuenta de Instagram tras el fin de su relación con Bimza

Una de las parejas de la "farándula juvenil" que más seguidores tenía era la compuesta por Bastián "Bimza" Muñoz y Trini Neira. El padre de Bimza es Kanela y la madre de Neira es Pamela Díaz.

El quiebre fue confirmado hace algunas semanas por él, y desde entonces ha estado lanzando diversos mensajes llenos de indirectas, que muchos han relacionado con Neira.

La decisión de Trini Neira

Esta última no se ha dado por aludida. De hecho, no ha expresado ninguna declaración sobre su vida amorosa en su cuenta de Instagram, la cual dio un giro completamente inesperado durante las últimas horas.

Lo anterior porque Trini borró o archivó todas las publicaciones que no tenían una marca detrás, dejando arriba solo aquellos posteos que tienen publicidad pagada de por medio.

Cabe precisar que miles de influencers ocupan sus cuentas de Instagram como herramienta netamente publicitaria, posteando solo imágenes y videos que estén patrocinadas por alguna marca, quienes pagan generalmente cuantiosas sumas de dinero.

Trini Neira ahora solo tiene publicidad en sus redes sociales

Con esta acción, Trini parece decidida a no compartir imágenes ni videos casuales de su día a día, sino que convertirá su perfil en su herramienta de trabajo digital.

