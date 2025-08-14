El orgullo de Trinidad Neira por solidaria iniciativa de su padre, Manuel Neira: Lo acompañó en emotiva jornada

14 ag. 2025 - 10:09 hrs.

Varios años después de su retiro del fútbol profesional, Manuel Neira continúa estrechamente vinculado al deporte. El recordado goleador de Colo Colo hoy impulsa un proyecto especial que llena de orgullo a sus hijos mayores, Trinidad y Mateo, nacidos de su anterior matrimonio con Pamela Díaz.

Desde 2022, Neira lidera la escuela social inclusiva de fútbol Esperanza Alba, que ofrece un espacio para que niños y jóvenes con discapacidad física o intelectual puedan practicar deporte y disfrutar de momentos recreativos.

El orgullo de Trinidad Neira por solidaria iniciativa de su padre, Manuel Neira

La noche del miércoles, la organización conmemoró su tercer aniversario con un gran evento que reunió a diversas figuras ligadas al club albo, junto a alumnos y sus familias. En ese contexto, Manuel recibió elogios por su valiosa y solidaria labor.

El exfutbolista estuvo acompañado por su hija Trini, quien compartió en sus historias de Instagram algunos registros de la celebración. La influencer dejó ver su orgullo que siente por la iniciativa de su padre al escuchar las palabras de uno de los jóvenes que es parte de la escuela.

"Siento mucha emoción en verdad, ver a todos mis amigos, mis compañeros estar acá participando, compartiendo. Me alegra mucho estar acá, estar junto a ellos, con mi familia, con mi club deportivo que siempre ha estado acá en los últimos años", declaró Sebastián.

Este no es el único motivo que han tenido padre e hija esta semana. Días atrás, se reunieron para festejar el cumpleaños número 18 de Mateo, instancia en que "Manolete" le dedicó un cariñoso mensaje: "Hijo mío, te deseo mucha felicidad en tu vida. Sigue siendo la persona maravillosa que eres".

Trinidad, Mateo y Manuel Neira

