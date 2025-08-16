La importante decisión que tomó Kika Silva sobre su maternidad: "Algo que no les he contado"
- Por Nicolás Escárate
La influencer y panelista de televisión chilena, Kika Silva, tomó una importante decisión sobre su futuro, pensando directamente en su maternidad.
A través de sus historias de Instagram, Kika explicó que decidió congelar óvulos, procedimiento que le permitirá ser madre cuando esté en una edad en la cual no se encuentre tan fértil como en la actualidad.
El procedimiento de Kika Silva
En la primera historia indicó: "Algo que no les he contado... Estoy en pleno proceso de congelar mis óvulos. Estos días he tenido que frenar el ritmo y darme permiso para descansar más de lo que acostumbro. Sé que es un tema cada vez más presente, pero que todavía genera dudas, miedo e incluso silencio".Ir a la siguiente nota
Luego, abrió una encuesta a sus seguidores en la que le preguntó si es que querían saber más información sobre este proceso, ganando la opción "quiero saber más".
Minutos después publicó otro registro en el que aparece en compañía de su mascota, acostada, escribiendo cómo se encuentra, preparando su cuerpo para lo que será la extracción de sus óvulos.
"Las hormonas me han movido por dentro y por fuera: mi cuerpo lo siente. La energía sube y baja, las emociones se intensifican y también me noto más hinchada. Creo que es bien personal cada proceso porque he escuchado diferentes versiones. Lo importante es tener un Carlitos (su perro) que te regalonee", expresó.
Cabe precisar que el proceso para congelar óvulos toma algunas semanas, en las que la mujer debe primero someterse a una estimulación hormonal para aumentar la producción ovárica. Luego se hacen monitoreos y una vez que se alcance la cantidad esperada, se realiza el procedimiento de extracción y posterior almacenamiento.
Leer más de