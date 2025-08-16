Completamente adornado con flores blancas: Así luce el recinto en el que Carmen Gloria Arroyo se casará con Bernardo Borgeat

16 ag. 2025 - 17:15 hrs.

Este sábado 16 de agosto, la abogada Carmen Gloria Arroyo contraerá matrimonio con Bernardo Borgeat, su pareja hace 12 años, quien le pidió matrimonio a comienzos de este 2025, en medio de unas vacaciones que los dos se tomaron, junto a las hijas de ella, en el Caribe.

El DJ a cargo de la fiesta que se desarrollará esta tarde hizo un video mostrando cómo está ambientado el lugar que recibirá a los novios y los invitados, el cual se caracteriza por estar rodeado de naturaleza, ornamentado con un estilo campestre.

El lugar del evento

De partida, los invitados al ingresar al centro de eventos se encontrarán con una pizarra en la que verán sus nombres y la mesa asignada. Los invitados más mediáticos, como Tonka Tomicic, Ignacio Gutiérrez y Mario Kretuzberger, se sentarán juntos en la mesa 5, se alcanza a ver en el video.

Tras verificar sus nombres en la pizarra, los invitados caminarán por una larga pasarela, que luego se convierte en un pasillo, que lleva a un centro de recepción, completamente decorado con flores blancas.

Pasillo de entrada al salón de eventos

Ese sector es en el que los invitados realizarán la "previa" a la ceremonia de matrimonio, el cual está contiguo a esta zona de recepción.

Zona de recepción

El sector está bellamente decorado con cortinas blancas, luces amarillas, naturaleza colgando y un altar al cual se llega caminando por una angosta pasarela blanca.

Sector de la ceremonia

