Fran García-Huidobro recordó cita que tuvo con el Chino Ríos: "Salí una vez con él"
- Por Nicolás Escárate
La conductora de "Only Fama", Francisca García-Huidobro, recordó en el capítulo del viernes 15 de agosto que hace mucho tiempo tuvo una cita con Marcelo "Chino" Ríos, la cual fue organizada por un cercano a ella, quien "armó" este encuentro.
Todo se dio luego que la propia Fran "molestara" a la panelista del programa, Daniela Aránguiz, puesto que ella sostuvo tiempo atrás conversaciones con el ídolo del tenis.
La revelación de Fran García-Huidobro
"Tú sabes harto de Marcelo Ríos. Te has hecho la loca durante meses y yo te guardé muchas veces eso, pero tú estuviste harto rato whatsapeando con el señor Marcelo Ríos. Ya está, se dijo", indicó Fran, quien no esperaba el misil de vuelta de Aránguiz.Ir a la siguiente nota
"Francisca, ten cuidado porque yo sé la historia", indicó, sin dar mayores detalles, pero la animadora de inmediato entendió que se refería a esa cita a ciegas que tuvo con él, desestimando la veracidad de la historia.
"¿La mía con el Chino Ríos? ¿Vas a golpear con eso? Si todo el mundo lo sabe… Salí una vez con él y fue una encerrona", expresó Francisca. Daniela le preguntó, "¿una encerrona... o un viaje a la playa?".
Fran retomó la historia y expresó, "la encerrona fue de otras personas. De hecho, una de las personas que me hizo esa encerrona se va a meter en la política", evitando mencionar la identidad de los involucrados, cambiando luego de tema.
