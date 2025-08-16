Fran García-Huidobro recordó cita que tuvo con el Chino Ríos: "Salí una vez con él"

16 ag. 2025 - 15:15 hrs.

La conductora de "Only Fama", Francisca García-Huidobro, recordó en el capítulo del viernes 15 de agosto que hace mucho tiempo tuvo una cita con Marcelo "Chino" Ríos, la cual fue organizada por un cercano a ella, quien "armó" este encuentro.

Todo se dio luego que la propia Fran "molestara" a la panelista del programa, Daniela Aránguiz, puesto que ella sostuvo tiempo atrás conversaciones con el ídolo del tenis.

La revelación de Fran García-Huidobro

"Tú sabes harto de Marcelo Ríos. Te has hecho la loca durante meses y yo te guardé muchas veces eso, pero tú estuviste harto rato whatsapeando con el señor Marcelo Ríos. Ya está, se dijo", indicó Fran, quien no esperaba el misil de vuelta de Aránguiz.

"Francisca, ten cuidado porque yo sé la historia", indicó, sin dar mayores detalles, pero la animadora de inmediato entendió que se refería a esa cita a ciegas que tuvo con él, desestimando la veracidad de la historia.

Fran García-Huidobro

"¿La mía con el Chino Ríos? ¿Vas a golpear con eso? Si todo el mundo lo sabe… Salí una vez con él y fue una encerrona", expresó Francisca. Daniela le preguntó, "¿una encerrona... o un viaje a la playa?".

Fran retomó la historia y expresó, "la encerrona fue de otras personas. De hecho, una de las personas que me hizo esa encerrona se va a meter en la política", evitando mencionar la identidad de los involucrados, cambiando luego de tema.

