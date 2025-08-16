Marité Matus y Arturo Vidal trabajan juntos en especial proyecto y desatan ola de comentarios: "La Queen volvió"

16 ag. 2025 - 14:15 hrs.

Esta semana, María Teresa Matus volvió a aparecer en redes sociales. Tras su mediática separación de Camilo Huerta, expresó su disposición a embarcarse en nuevos desafíos y ya tiene en agenda compromisos vinculados a un proyecto en el ámbito de los negocios.

Lo que sorprendió a sus seguidores fue ver a Marité trabajando a la par junto a su exesposo, el futbolista de Colo Colo Arturo Vidal. Resulta que la influencer es parte del emprendimiento del "King" en el rubro de la moda urbana.

Marité Matus y Arturo Vidal trabajan juntos en especial proyecto y desatan ola de comentarios

Se trata de la marca "AV Streetwear", que ofrece prendas pensadas para combinar comodidad y estilo. Todo indica que Matus tendrá un rol activo en la parte creativa de los diseños, ya que participó recientemente en una reunión junto a Vidal y su equipo.

En un reel publicado la cuenta de Instagram de marca, la empresaria aparece junto a Vidal mientras revisan una presentación sobre las últimas tendencias de la moda, con el objetivo de definir el concepto y la estética de la nueva colección de verano.

Cabe destacar que, tras algunos desencuentros familiares, la expareja logró estrechar su vínculo, especialmente después de la separación de Marité. En este proceso, el mediocampista habría desempeñado un papel clave brindando apoyo a la madre de sus tres hijos.

El registro no pasó desapercibido por los internautas, quienes no tardaron en destacar la cercanía entre Marité y Arturo.

"Habla muy bien del King que apoye a la mamá de sus hijos en un momento difícil", "Familia juntos, proyectos a futuro juntos, terminaran juntos", "La Queen con el King", "Me encanta verlos juntos", "La Queen volvió", fueron algunas de las reacciones que dejaron.

