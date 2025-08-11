Marité Matus reaparece en redes tras su separación de Camilo Huerta: Lanzó potente reflexión

11 ag. 2025 - 12:21 hrs.

Las aguas parecen haberse calmado en la vida de María Teresa Matus. Tras su mediática separación con Camilo Huerta, la empresaria inmobiliaria estuvo alejada de las redes sociales, sin embargo, es lunes volvió con una potente reflexión.

A fines de julio, Marité publicó en su cuenta de Instagram un comunicado que luego eliminó, en el que expresó que su quiebre matrimonial fue "una de las experiencias más dolorosas de mi vida" y, a la vez, "el acto de amor más grande que he tenido conmigo misma".

En ese momento, uno de los antecedentes recopilados por los medios indicó que la relación terminó por motivos económicos, específicamente debido a un negocio que Marité inició y que quedó registrado a nombre de Camilo, quien, pese a haber prometido transferirlo, nunca cumplió con lo acordado.

Sin embargo, la exesposa de Arturo Vidal dejó entrever que la crisis comenzó mucho antes. "Cuando el compromiso emocional no está, cuando hay gritos, insultos, silencios duros, cuando ya no hay paz ni armonía para tus hijos, es momento de tomar decisiones", manifestó.

A dos semanas de aquella publicación, Marité compartió un nuevo mensaje, en el que dio luces de estar dejando atrás este oscuro episodio. A través de sus historias, subió una fotografía frente al espejo, en el gimnasio de su casa y luciendo un conjunto deportivo.

"No me rompo, me reinvento. Será una linda semana", escribió en el post, en el que deja ver su tonificada figura.

